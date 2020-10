Peter Madsen forsøkte å rømme fra fengsel

Tirsdag ettermiddag melder danske Ekstrabladet at drapsdømte Peter Madsen har forsøkt å rømme fra fengselet. Selv om politiet innledningsvis ikke ville bekrefte at det var Madsen som var rømt, bekrefter Vestegnens Politi hendelsen overfor DR.

Som følge av fluktforsøket pågår det tirsdag ettermiddag en massiv politiaksjon i Albertsund.

Under aksjonen er det kommet flere motstridende meldinger. Dansk politi skriver på Twitter at en mann er pågrepet etter fluktforsøk, men bekrefter ikke at det er Madsen som har rømt. Klokken 12.20 skriver danske B.T at Madsen tilsynelatende ikke er pågrepet.

Samtidig melder eksempelvis danske TV 2 at han er pågrepet.

Ifølge B.T vil ikke politiet fortelle om personen som er beskrevet pågrepet i deres Twitter-melding. Vitner beskriver til flere danske medier at Madsen skal ha forsøkt å flykte i en hvit varebil, men dette er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

Avisen skriver at de kan se at det er ham, og at bombegruppen går mot ham klokken 12.22.

Omringet

FLUKTFORSØK: Peter Madsen, som er dømt for å ha drept, seksuelt mishandlet og partert den svenske journalisten Kim Wall, forøkte tirsdag å rømme fra fengsel. Foto: Bax Lindhardt

Ekstrabladet, som først meldte om saken, la ut et bilde av Madsen der han lå inntil en hekk, mens han ble overvåket av politiet. Ifølge avisen hadde han en beltelignende gjenstand rundt magen.

– To skarpskyttere ligger på bakken og holder øye med ham, skriver avisen.

Et bilde fra stedet TV 2 har mottatt viser bombegruppen på plass.

Ekstrabladet sier de har fått opplysninger om at Matsen har truet seg ut av fengselet, muligens med en bombelignende gjenstand.

B.T. melder at 49-åringen truet seg ut av fengselet ved å si at han hadde en bombe. Bildet som er publisert i Ekstra Bladet viser at Madsen har det som kan minne om et bombebelte rundt livet.

Nær fengselet

Den pågående politiaksjonen skjer bare kort vei, rundt 4-500 meter fra Herstedvester Fængsel, hvor Madsen soner. Et vitne forteller til Ekstrabladet:

– Plutselig så jeg flere vakter komme springende over Roskildevei fra nordsiden av veien. Noen av dem løp oppover Enighedsvej og Nyvei.

Vi arbejder aktuelt på Nyvej i Albertslund, hvor en mand er anholdt efter forsøg på fangeflugt. Vi har undersøgelser på stedet, som er afspærret. Efterkom venligst vores anvisninger. Vi kan p.t. ikke give yderligere info – mere følger senere. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 20, 2020

Ifølge Ekstrabladet har Madsen tidligere vært satt i isolasjon på grunn av mistanke om fluktplaner.

Drapsdømt

Peter Madsen er dømt for å ha drept, seksuelt mishandlet og partert den svenske journalisten Kim Wall i sin ubåt en sommerkveld i august 2017.

UC3 Nautilus, en av verdens største privatbygde ubåter, var konstruert av Madsen, som på dette tidspunktet var mest kjent som oppfinner.

Drapet ble oppdaget etter en større leteaksjon etter Madsen og ubåten, som ble senket av dansken i forbindelse med drapet.

Under hele rettssaken har han holdt fast i sin uskyld.

Advokat ikke kjent med hendelsen

Ifølge danske TV 2 opplyser Madsens forsvarsadvokat Bettina Hald Engmark at hun ikke kjenner til dagens hendelse før mediene begynte å ringe henne.