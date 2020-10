CNN-reporter suspendert etter «årets pinligste Zoom-tabbe»

Det var under et videomøte på Zoom forrige uke at en splitter naken Toobin skal ha onanert i den tro at kameraet var skrudd av.

På Twitter blir tabben av flere kalt «årets pinligste».

60-åringen, som er både jurist, journalist og forfatter, var ifølge Vice i møte med kolleger i prestisjetunge The New Yorker og radiostasjonen WNYC da alt gikk galt.

– Jeffrey Toobin er blitt suspendert mens hendelsen blir gransket, sier The New Yorker-talsperson Natalie Raabe til nettstedet.

Toobin legger seg paddeflat.

– Jeg gjorde en pinlig, dum feil, i den tro at jeg ikke var på kamera. Jeg beklager overfor kona, familie, venner og kolleger, sier Toobin til Vice-eide Motherboard.

ANALYSERER: Jeffrey Toobin på vei ut av høyesterett i Washington etter diskusjonen om Barack Obamas helsereform i 2012. Foto: Charles Dharapak/AP

Plutselig naken

Hendelsen fant sted da Toobin og kollegene skulle simulere valgkampen i USA.

Møtet var delt opp i to deler. Da kollegene logget seg på igjen etter den første delen, skal Toobin ha vært naken.

– Jeg trodde ikke at jeg var synlig på Zoom. Jeg trodde ikke at noen i Zoom-samtalen kunne seg meg. Jeg trodde jeg hadde slått av Zoom-videoen, sier han.

Toobin er kjent som reporter og analytiker i CNN.

En talsperson for kanalen sier at Jeffrey har bedt om fri.

– Jeff Toobin har spurt om å få litt fri mens han håndterer et privat anliggende, og dette har vi innvilget, sier talspersonen.

ANERKJENT: Jeffrey Toobin under en av sine rettsanalyser på CNN. Foto: CNN

Avlyste arrangement

For to måneder siden lanserte Toobin boka «True Crimes and Misdemeanors – The Investigation of Donald Trump», som blant annet handler om Russlands etterforskning etter USA-presidentens valgkamp i 2016.

Mandag skulle Toobin deltatt i et arrangement knyttet til boka, men etter Zoom-tabben ble det hele avlyst.