Raymond dro til Volvat for å få snorkehjelp - så fikk han en utrolig beskjed

For etter utredningen fikk Raymond vite at han aldri hadde vært kunde hos Volvat.



I stedet var beskjeden at han hadde vært kunde hos Somni Norge – et selskap han aldri hadde hørt om.

– Jeg valgte Volvat fordi jeg forsto det sånn at skal du ha noe gjort fort så velger du Volvat. Så besøkte jeg Volvat på Majorstuen i Oslo. Jeg har ikke vært noen andre steder, og jeg hadde aldri dratt til noe som heter Somni for å søke hjelp, slår en overrasket Raymond Halland fast.

– Hva om han ikke trekker pusten?

Det var etter at samboer Gunn Helen Bårdsen begynte å gjøre opptak av lydene Raymond lager om natten, at han endelig besluttet å ta tak i problemet.

Hør Raymonds snorking i videoen øverst.

– Han snorker ikke vanlig, det kommer særdeles merkelige lyder når han sover. Og så holder han pusten i flere sekunder. Jeg blir jo bekymret for han, og jeg har ofte tenkt – hva om han ikke trekker pusten igjen? forteller Gunn Helen.

LANG VENTETID. Gunn Helen, Maiken og Raymond ventet lenge på hjelp med Raymonds søvnproblemer. Så fikk de en overraskelse. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

– Jeg trodde egentlig ikke på det. Men etter hvert som jeg kjente på kroppen at det er så lite energi i meg, og at jeg stadig oftere er trøtt og sliten, måtte jeg gjøre noe. Det var på tide å finne ut av det, sier Raymond.

Mistenkte skummel lidelse

Han mistenkte at han led av søvnapne, en lidelse som rammer åtte prosent av den voksne befolkning i moderat eller alvorlig grad. Den kan for eksempel gi blodtrykkssykdom, gå ut over hjerte- og karsystemet og føre til at man sovner i trafikken.

Overlege Sverre Lehmann ved Senter for søvnmedisin på Bergen Universitetssjukehus får høre opptakene av Raymond og støtter mistanken:

– Lydene vi hører er noe som typisk vil gi sterk mistanke om søvnapne. Her bør man få en søvnregistrering raskt. Og det er enkelt. En trenet tolker av den type undersøkelser bruker ti-femten minutter, forklarer overlegen.

Lovte hjelp uten ventetid

På nettet fant Raymond og Gunn Helen frem til Volvat Søvnsenter i Oslo, som lovte «tverrfaglig utredning og behandling av søvnproblemer – uten ventetid.»

Lege Anders Dyrbing tok raskt kontakt, og Raymond reiste fra Bergen til Oslo for å møte legen ved Volvat og gjennomføre en søvnregistrering. Svaret skulle han få etter to uker.

– Men etter to måneder hadde jeg ikke hørt noe fra Volvat. Og da jeg ringte, fikk jeg aldri kontakt med legen. Enten var han ikke til stede eller så skulle han komme senere på dagen. Og selv om de la igjen beskjeder, ringte han aldri tilbake.

Først da Raymond skrev i en SMS at han ville kontakte Forbrukerrådet, svarte legen fra Volvat Søvnsenter. I SMS og brev lovte han at Raymond skulle få igjen alle utgiftene for legebesøk, reise og opphold – i tillegg til en ny gratis test.

– Har ingenting med Volvat å gjøre

Men tre måneder etter det igjen har ikke Raymond sett noe til pengene Volvat lovte han. TV 2 hjelper deg tar derfor kontakt med Volvat Søvnsenter for å be om et intervju. Og nå tar saken en overraskende vending.

I en epost til TV 2 hjelper deg skriver legen Anders Dyrbing at Raymond ikke har vært kunde hos Volvat Søvnsenter, men hos noe som heter Somni Norge, og at «Ansvaret for at denne kunden har hatt en dårlig opplevelse, har ingenting med Volvat å gjøre.»

Volvat kommer også på banen. I epost til oss skriver selskapet at de ikke er ansvarlig part i denne saken, og at de ikke ønsker sitt merkenavn involvert.

Plikt til å informere

Dette står i skarp kontrast til dokumentasjonen Raymond legger fram. Han besøkte Volvat i Oslo, betalte til Volvat, kommuniserte med legens Volvat-epostadresse og fikk svar på offisielt brevpapir med Volvat-logo.

Partner Ida Gjessing i advokatfirmaet GjessingReimers er en av Norges fremste eksperter på markedsføringsrett, og understreker at det etter loven er klare grenser for hvordan man kan markedsføre tjenester.

– Man kan bruke et varemerke for å markedsføre tjenester, men etter Markedsføringsloven er det samtidig ikke lov til å drive villedende markedsføring. Man er pliktig til å informere kunden om hvem den næringsdrivende er, altså selskapsnavnet. Dette er jo særlig viktig i tilfeller hvor det kan ha betydning for selve kjøpsbeslutningen, for eksempel ved kjøp av en privat helsetjeneste.

– Det gjelder også et forbud mot utelatelser, altså at man ikke må utelate å fortelle hvem som driver virksomheten. Det fremkommer klart av Markedsføringslovens paragraf åtte at en villedende utelatelse vil være ulovlig, slår Gjessing fast.

Vil ikke møte Raymond

Etter at TV 2 hjelper deg tar kontakt, får Volvat det travelt med å endre teksten på nettsidene sine fra Volvat Søvnsenter til Somni Søvnsenter. Raymond får omsider pengene sine tilbake, og en telefon fra legen som beklager ventetiden.

Vi har likevel flere spørsmål vi vil ha svar på, og sammen med Raymond inviterer vi begge selskapene til TV 2 hjelper degs kontorlokaler. Men ingen av dem dukker opp, og henviser i stedet til skriftlige uttalelser.

Her kan du lese de skriftlige uttalelsene fra Volvat og Somni:

Uttalelse fra Volvat:

«Somni Søvnsenter er et selvstendig selskap, som leier lokaler hos oss på Majorstuen. Volvat har ikke eierinteresser i selskapet. Somni Søvnsenter kjøper enkelte tjenester av Volvat, som sentralbord, og benytter Volvat sitt betaling- og journalsystem. Dette av praktiske årsaker. Gjennom samarbeidet har Somni Søvnsenter etter hvert blitt omtalt som Volvat Søvnsenter, og dette er uheldig. Det gir et uriktig bilde til kundene, og det beklager vi på det sterkeste. Vi rydder nå opp, har gjort endringer i omtale av tilbudet på web, og gjennomgår rutiner for kundedialog, slik at ansvaret og eierskapet fremkommer tydelig for alle.

Vi erkjenner at kommunikasjonen av Somni Søvnsenter har vært villedende, og det beklager vi på det sterkeste. Vi er oppriktig lei oss, og vil også understreke at det strider mot Volvat sine retningslinjer. Vi har nå gjort endringer på våre hjemmesider, og jobber med å tydeliggjøre eierskapet rundt Somni i all vår kundekommunikasjon.»

Uttalelse fra Somni:

«På vegne av Somni beklager jeg at det har tatt for lang tid for kunden å få tilbakebetalt penger for en feilslått søvnregistrering fra februar. Vi er i dialog med kunden, har beklaget, og har tilbakebetalt beløpet. Vi opplever dialogen som positiv og er glad for at vi sammen har funnet en god løsning. Somni Norge leier lokaler av Volvat på Majorstuen. Volvat har ingen eierinteresser i Somni. Vi kjøper en del tjenester av Volvat, og i den forbindelse har det oppstått en sammenkobling av våre navn. Dette kan virke villedende for kundene, og det beklager vi på det sterkeste. Vi rydder nå opp og tar de grep som skal til for å tydeliggjøre både eierskap og ansvar ovenfor kundene.»

– Fra nå av går jeg heller til det offentlige helsevesenet, og får hjelp av fastlegen min, avslutter Raymond.