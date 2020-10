Ovnsbakte kyllinglår med sesam og ingefær

Dette trenger du:

3-4 kyllinglår (til store barn og voksne beregne 1 kyllinglår per person)

Marinade:

½ dl soyasaus

½ dl flytende honning

Finrevet skall av 1 lime og saft av ½ lime (resten av lime brukes til garnityr)

1-2 fedd finhakket hvitløk

2 ts sesamolje, sterk på smak, kan eventuelt byttes ut med olivenolje og 2 ts ekstra med sesamfrø

Grønnsaker:

1 løk

1-2 gulrøtter

1-2 ts finrevet frisk ingefær, 2 ts sterk, 1 ts mild

Ca. 3 ss flytende Melange til steking, eventuelt Melange uten melk for melkefri*

6 dl kyllingkraft, eventuelt kyllingbuljong

3 dl jasminris

200 g frosne grønne erter

Eventuelt frisk koriander og lime ved servering

Slik gjør du:

Bland sammen alle ingrediensene til marinaden. Legg kyllinglårene i et fat med kanter, så stort at det blir akkurat plass til kyllinglårene. Hell over marinaden. Vend om slik at marinaden fordeler seg rundt kyllinglårene. La stå i romtemperatur og trekke smak i ca. 20 minutter. Vil du forberede dette på forhånd, sett i kjøleskapet 2-3 timer. Ta ut formen la bli romtemperert før kyllingen stekes.

Del løk i båter og gulrøttene i strimler, finhakk hvitløk og riv frisk ingefær fint opp.

Varm stekeovnen til 200 grader.

Ha margarin i en stekepanne med høye kanter eller bruk en jerngryte, varm opp på platen. Ta kyllinglårene ut av marinaden og la de renne litt av seg (ta vare på marinaden). Legg kyllinglårene i den varme pannen. Stek til de er gylne (ikke gjennomstekt), ta dem opp og legg på en tallerken. Tilsett løk og gulrøtter i pannen, rør om før finhakket hvitløk og revet ingefær tilsettes sammen med kraft, ris og halvparten av marinaden. Kok opp og rør lett om, legg i kyllinglårene, sett på lokk (eventuelt aluminiumsfolie) og sett den i den varme stekeovnen. Stek i 20 minutter. Ta ut kyllinglårene av pannen. Fordel frosne erter i pannen, legg kyllinglårene tilbake og pensle med resten av marinaden. Sett pannen tilbake og stek videre, uten lokk til kyllinglårene er gjennomstekt. Lag et snitt inn i kjøttet på det tykkeste mot benet, sjekk at kjøttet er gjennomstekt og at risen er ferdig.

Server med frisk koriander og lime.

*I samarbeid med produktplassering.