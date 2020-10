En telefon fra Alan Walkers manager forandret livet hans

Bergensartisten Salti har mye å takke superstjernen Alan Walker for. Nå satser han på egen karriere og musikk.

Artisten Salti, eller Warith Salti Mbarukaka (24), flyttet til Norge fra Tanzania da han var åtte år gammel. Med ti års erfaring som låtskriver, produsent og DJ, bestemte han seg for å satse på egen musikk nå.

– Jeg var 13 år gammel da jeg begynte med musikk og fikk et keyboard av min fostermor. Da jeg fikk det, kjente jeg at dette er noe jeg har lyst til å gjøre. Senere var jeg med i Norske Talenter som rapper i 2011 og etter det forstod jeg at musikk var noe jeg måtte bruke mye tid på, forteller Salti til TV 2.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Alan Walker

I 2015 møtte han Alan Walker for første gang i Bergen, og siden fikk han en telefon i 2016 som skulle forandre livet hans.

– Manageren til Alan Walker ringte meg og lurte på om jeg visste hvem som var den beste DJ-en i Bergen. Jeg svarte: "Du snakker med ham!" Da lurte de på om jeg kunne jobbe med Alan Walker og resten er historie, forteller han.

– Drøm i oppfyllelse

Salti endte opp med å turnere med Alan Walker og det førte han til mange store festivaler, noe han hadde hatt som en drøm om i mange år.

– Alan Walker har gitt meg en del av drømmen min og gitt meg mange store opplevelser. Jeg hadde en drøm om å stå på store scener som Tomorrowland og Queen fields, og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg har fått sett business-siden av bransjen og det gir meg en sterkere ryggrad inn i bransjen , sier artisten.

Turbulent liv

Et turbulent liv med en oppvekst preget av sterke opplevelser og inntrykk er bakteppet når Salti lager musikk. Han vil ikke snakke så mye om det, men velger å fortelle gjennom musikken.

Dette har ført til en åpenhet som kommer frem i låtene hans.

– Jeg har vært gjennom ganske mye den siste tiden og det har gitt meg et perspektiv. Men du kommer nok til å både se og høre det gjennom musikken min. Det er der jeg skal fortelle historien min. Jeg prøver å dra deg inn i mitt univers, avslutter Salti til TV 2.