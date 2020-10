Politiet jaktet Lindén – så avslørte han seg uten å vite det

OSLO TINGRETT (TV 2): Fire dager etter det særdeles brutale drapet på Majorstua, ante ikke politiet hvor etterlyste Makaveli Lindén befant seg. Så tok han selv kontakt, uten å vite at politiet fulgte med.

Om ettermiddag den 15. oktober for to år siden fikk politiet melding om at Heikki Bjørklund Paltto (24) var drept i sin egen leilighet på Majorstua i Oslo.

Han var drept med over 40 knivstikk. Til å begynne med sto politiet på bar bakke.

Under rettssaken i Oslo tingrett tirsdag vitnet politiets hovedetterforsker i saken. Hun fortalte hvordan de organiserte jakten på den ukjente gjerningsmannen.

TILFELDIG OFFER: Heikki Paltto (24). Foto: Privat

To dager etter drapet fikk politiet et tips om at det var funnet en sekk i Frongerelva, ikke langt fra åstedet. Det ga politiet viktige spor å jobbe med.

Sekken tilhørte en av guttene som bodde i leiligheten på Majorstua.

De fant også en trillekoffert som var tatt fra leiligheten.

I tillegg fant de ID-kort tilhørende en mann som ble ranet på Majorstua, cirka 20 minutter før Paltto ble drept.

Da skjønte politiet at samme gjerningsmann sto bak både ran og drap.

Viktig DNA-funn

Ved å vite at gjenstandene ble kastet Frognerelva, kunne politiet jobbe intensivt med å samle inn overvåkningsbilder i området mellom leiligheten og elva.

På bildene så de en mann som kastet gjenstander i søppelkasser ved elva, blant annet en genser.

Genseren hadde avdødes blod på utsiden og et ukjent mannlig DNA på innsiden. For politiet var det viktig å identifisere hvem som hadde hatt på seg overdelen.

Ved hjelp av videobilder kunne de følge gjerningsmannens bevegelser videre til Skøyen stasjon, der politiet sikret et skarpt og tydelig bilde av en ham.

Sporene videre viser gjerningsmannen trolig tok seg til Oslo S. Klokken 17.00 satte han seg på toget mot Stockholm.

Etter over fire døgn med intensiv etterforskning valgte politiet å gå ut med overvåkningsbilder av den antatte gjerningsmannen, uten å kjenne hans identitet.

Fikk DNA-treff

Samme dag som politiet gikk ut med en etterlysning, fikk de treff på DNA-et som ble funnet på innsiden av den blodige genseren som lå i søpla ved elva.

Svensk politi kjente DNA-profilen godt, og de kunne opplyse at det tilhørte en mann som opprinnelig het Christian Bo Lindén, men han hadde byttet navn til Makaveli.

IKKE HJEMME: Svensk politi dro hjem til Lindén i Uppsala, men da hadde han for lengst satt kursen sørover. Foto: Pontus Lundahl / TT

Umiddelbart dro svenske politifolk til Lindéns hjem i Uppsala, men der var han ikke å finne.

Allerede tre dager tidligere, den 16. oktober - dagen etter drapet, hadde han satt seg på et tog fra Stockholm i retning København.

Politiet jobbet på spreng med å kartlegge hvem Lindén hadde vært i kontakt med i løpet av uken han befant seg i Oslo.

Samme dag som de fikk sikker identitet, ble en kamerat av svensken kalt inn til avhør.

Da gjorde Lindén en tabbe.

Ringte en kompis

For mens kameraten satt i avhør, ringte Lindén for å slå av en prat med vennen han hadde besøkt i Oslo. Da beslagla politiet telefonen hans.

Den påfølgende natten sendte Lindén en MMS, der han har tatt en selfie av seg selv med teksten:

«Jag tar det lungt i belgien». Politiet mener at bildet er tatt på en togstasjon sør i Brussel.

Dermed visste de hvor Lindén befant seg.

Mens han var i Belgia ble 22-åringen anklaget for ran og for å ha knivdrept en kvinne i hennes eget hjem, men det visste ikke norsk politi på dette tidspunktet.

I rettssaken i Oslo tingrett er ikke saken fra Belgia et tema.

Funnet av kamerat

I retten tirsdag vitnet også Heikki Palttos bestekamerat, som kom hjem og fant 24-åringen død.

– Jeg sjekket pulsen hans, og jeg prøvde å gjøre alt rett, men jeg opplevde at det ikke var noe poeng. Det var så mye blod.

Plutselig, forteller kameraten, ble han grepet av frykt. Han ble redd for at den eller de som har skadet Paltto fortsatt befant seg i leiligheten.

– Jeg løp ut verandadøra, hoppet over muren og inn på Majorstua barneskole, der det var masse elever ute til friminutt. Jeg ropte til lærerne at de måtte hjelpe meg, forteller han.

Makaveli Lindén har erkjent at han begikk drapet på Majorstua, men mener at han var psykotisk og at han bør dømmes til tvungen behandling.