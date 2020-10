TV 2s ekspert tror Vuelta a España kan bli en døråpner for «den nye vinen» av sykkelstjerner

Se åpningsetappen av Vuelta a España fra 14.50 på TV 2 Sumo.

Tirsdag starter den siste Grand Touren av årets sykkelsesong. Tour de France er tilbakelagt, mens Giro d'Italia har siste etappe på søndag.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener Primož Roglič den store favoritten etter fadesen i Tour de France, men bak ham lurer flere syklister som ønsker å stikke kjepper i hjulene hans, slik Tadej Pogačar klarte i Tour de France.

– Tom Dumoulin må nevnes. I Tour de France var han en dedikert hjelperytter, likevel endte han blant de ti beste. Det blir spennende å se taktikken som han og Roglič legger opp til. Det kan jo være at Roglič ønsker å gi noe tilbake, jeg tror begge to kan havne på pallen, sier Kaggestad.

Han trekker også frem flere outsidere som nok vil gjøre sitt ytterste for å hindre Team Jumbo-Visma å ta sammenlagtseieren.

– Movistar har en spennende duo i Enric Mas og Alejandro Valverde. Sistnevnte tror jeg blir sterkere i Spania rundt, enn han var i Tour de France. Jeg tror likevel at Enric Mas er deres største håp.

– Tror du INEOS har revansjeplaner etter et skuffende Tour de France?

– De er nødt til å gjøre et eller annet. Tour de France var første gang siden 2014 de ikke kom på pallen i et stort etapperitt. Fjorårets Giro d'Italia-vinner Richard Carapaz er nok mannen som er farligst hos dem, sier Kaggestad.

TV 2s ekspert trekker også frem en revansjelysten Guillaume Martin, Thibaut Pinot og Wout Poels som ryttere å ha et øye til.

Tror rittet kan bli en døråpner for den nye vinen

Mads Kaggestad tror at årets Vuelta a España kan bli en døråpner for den fremadstormende gjengen av talentfulle syklister.

Spesielt fem navn er verdt å merke seg.

Aleksandr Vlasov (Astana): 24-åringen vant klatrerittet Mont Ventoux Challenge i år foran Richie Porte og Guillaume Martin. Vant også ungdommens Giro d'Italia i 2018. Var en av outsiderne til Giro d'Italia som foregår nå, men etter å ha fått mageproblemer i andre etappe trakk han seg.

– Han er 24 år gammel og har aldri syklet et ritt på over ti dager. Jeg tror han kan slå gjennom her. Han er absolutt en del av den nye vinen, sier Kaggestad bestemt.

Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step): 21-åringen imponerte med 7. plass i La Flèche Brabançonne hvor han hjalp Julian Alaphilippe til seier. Vant Ronde de l'Isard i fjor. Ble nummer to sammenlagt, bare et sekund bak vinneren i Settimana Internazionale di Coppi e Bartali.

Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers): 22-åringen vant Burgos rundt i 2019 og 2018, samt at han tok fire etappeseiere i rittet. Sosa ble også nummer to i Colombia rundt i 2019.

– Colombiansk og veldig klatresterk. Det er store muligheter for at han blir spart og brukt på en smart måte. Jeg tror han muligens får sitt store gjennombrudd her. Han har ikke topp resultater, men potensialet er der, sier TV 2s ekspert.

David Gaudu (Groupama - FDJ): 24-åringen ble nummer fem sammenlagt i Tour de Romandiet. Vant Tour de L'Avenir og Fredsrittet i 2016. Ble nummer fire sammenlagt i UAE Tour i år.

GJENNOMBRUDD? David Gaudu her fra da han vant tredje etappe av Tour de Romandie i 2019. Foto: Fabrice Coffrini

Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling): 24-åringen tok en sterk etappeseier i årets Tour de France. Vant også årets Critérium du Dauphiné.

Ellers nevner Kaggestad følgende ryttere som kan få sitt gjennombrudd:

Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma), Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Mark Donovan (Team Sunweb), Stephen Williams (Bahrain-McLaren), Gino Mäder (NTT Pro Cycling) og Jhojan García (Caja Rural-Seguros RGA).

Den nye vinen er også i full gang i Giroen. João Almeida (1998), Jai Hindley (1996), Tao Hart (1995) og Brandon McNulty (1998) er alle topp 11.

Derfor bør du få med deg rittet

Kaggestad mener at Vuelta a España er en glimrende mulighet til å se et litt annerledes sykkelritt. Et sykkelritt han mener Tour de France har hentet inspirasjon fra de siste årene.

– Det er et ekstremt kupert ritt. Jeg ser bare fire «lette» etapper når jeg ser på løypeprofilene. Det er kun disse fire etappene jeg tror det er sannsynlig at det kan ende i massespurt. Sam Bennett har noen tunge etapper foran seg mellom spurtene, sier Kaggestad.

– Hvorfor bør folk få med seg rittet?

– Det er et veldig morsomt ritt, ettersom det er veldig uforutsigbart. Det er offensiv kjøring og arrangørene legger opp løypeprofilen slik at det legges opp til angrep fra lagene.

– Etter at ASO (Amaury Sport Organisation) kom inn som eier har de brukt rittet til å eksprimentere før Tour de France. Sistnevnte har lignet mer og mer på Vuelta a España, da blir det mer krydder.