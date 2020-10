To alvorlig skadet i bussulykke

To personer er alvorlig skadet etter at en buss og en bil har kollidert på Hafslo i Sogn tirsdag morgen.

Klokken 09.44 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Hafslo i Luster i Sogn.

En buss og en bil hadde kollidert.

Politiet framme på stedet. Kaotisk skadested. Fremstår som alvorlig ulykke med flere skadde involvert. — Vest politidistrikt (@politivest) October 20, 2020

– Kaotisk skadested. Fremstår som alvorlig ulykke med flere skadde involvert, opplyser politiet.

Klokken 10.20 opplyser politiet at luftambulanse og redningshelikopter er på vei.

– Vi får opplyst at det er to personer med alvorlige skader, samt at noen av busspassasjerene skal ha mindre skader, opplyser politiet.

Én av personene skal sitte fastklemt.

Ulykken skal ha skjedd nær Stupshøltunnelen, ved grensen mellom Luster og Sogndal.

Statens vegvesens ulykkesgruppe er varslet.

Det er lett snøføre på ulykkesstedet.

