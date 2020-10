Vålerenga jobber for å hente landslagsstjerner

Se Lillehammer - Vålerenga fra kl.18.55 i kveld på TV 2 Sport 2 og Sumo!

Koronasituasjonen har ført til at flere store hockeyprofiler har valgt å returnere til Norge denne sesongen. I går bekreftet Oilers at de har sikret seg en utlånsavtale med NHL-spiller Rudolfs Balcers. Tidligere NHL-spiller, Andreas Martinsen, har tidligere signert for Lillehammer ut sesongen.

Norge har et knippe landslagsprofiler i den tyske ligaen, DEL, som venter på avklaring rundt seriespillet. Dersom serien blir avlyst kan det føre til at flere stjerner ser på muligheter her hjemme.

Landslagsback Stefan Espeland er en av dem som venter på svar, og han bekrefter til TV 2 at Vålerenga vil være et naturlig alternativ for ham.

– Dersom serien blir avlyst ligger det ganske nært å komme hjem og spille i Vålerenga. Jeg tenker at det i så fall er stor sannsynlighet for at det kan skje, sier Eisbären Berlin-spilleren.

Stefan Espeland (17) jubler for seier med lagkameratene i Vålerenga i 2014. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Har hatt samtaler

Espeland har hatt god kontakt med sin tidligere klubb i ventetiden og forsøker å holde blant annet Vålerenga-trener Roy Johansen oppdatert.

Selv om serieåpningen har endt med full pott for hovedstadslaget innrømmer treneren at han holder døra oppe for utenlandsproffene.

– Hvis DEL ikke skulle starte hadde det vært interessant å få hjem Olimb og Espeland, men akkurat nå er sannsynligheten større for at DEL går som planlagt, sier Johansen.

Sportssjef i Vålerenga, Frikk Juell, bekrefter at klubben har luftet tanken om å finne løsninger for både Mathis Olimb og landslagsback Stefan Espeland.

–Det kan potensielt komme en flom av spillere ut på free-agent markedet. Vi har hatt samtaler med Mathis og Stefan, og vil ta opp dialogen igjen dersom DEL skulle bli avlyst.

Olimb: - For tidlig å tenke på det

Mathis Olimb, som spiller i Grizzlys Wolfsburg, trente med Vålerenga gjennom forsesongen. Han innstiller seg på at sesongen i Tyskland vil bli gjennomført, og sier til TV 2 at det er for tidlig å tenkte tanken på noe annet.

– Alt tyder på at det blir sesong og det er det som gjelder for meg. Når jeg først skal hjem så er det mange detaljer som må på plass, sier landslagsløperen, som spiller sin andre sesong for den tyske klubben.

Mathis Olimb på vei til garderoben etter kampen mot Danmark i VM i ishockey i Herning i 2018. Danmark vant kampen 3-0. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: Meek, Tore

Vålerenga kan gi Oilers trøbbel

Vålerenga står med fem seire på fem forsøk så langt i Fjordkraftligaen. TV 2s hockeyekspert og tidligere Vålerenga-spiller, Jesper Hoel, er imponert over den gode starten til hovedstadslaget.

– Vålerenga har vist at de kan slå de andre topplagene og at de kan vinne antatt vanskelige kamper. De har også vært veldig effektive, og funnet måter å vinne de jevne matchene på, sier Hoel.

I forrige serierunde slo Vålerenga gullfavoritten Stavanger Oilers, hjemme på nye Jordal. Hoel mener Oilers kan få trøbbel med å ta seriegullet om de ikke får fart på spillet sitt.

- Det begynner å haste litt for Oilers, som har slitt med å få laget til å fungere sammen. De må få igang det velkjente Oilers-toget om de skal klare til å henge med Vålerenga, slik det ser ut per i dag, sier TV 2-eksperten.

Neste mulighet for Oilers er hjemme mot Sparta torsdag kveld. Tirsdag kveld skal Vålerenga møte Lillehammer borte i Eidsiva Arena.