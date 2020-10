Bertheussen hevder alt «er tilfeldig»: – Det er i så fall veldig mange tilfeldigheter

Laila Bertheussen har sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett i syv uker. I løpet av disse ukene har retten sett beviser som beskriver alt fra private samtaler med toppolitikere til vitnemål tidligere statsråd Tor Mikkel Wara (Frp).

Onsdag vil Oslo tingrett se det som er begynnelsen på slutten av rettssaken der samboeren til den tidligere justisministeren står tiltalt for angrep på demokratiet gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler mot ledende politikere. Da vil aktoratet begynne sin prosedyre.

En prosedyre er en oppsummering av bevisføreselen, og argumentene i saken. Det avsluttes med at partene legger ned en påstand.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Har problemer med å fremstå troverdig

På tross av en omfattende indisierekke bedyrer 55-åringen at hun ikke har noe med de ulike tiltalepunktene å gjøre.

Bertheussen har under forhandlingene sagt at hun mener alt som har skjedd «er tilfeldigheter», og fastholder at det er noen andre som må stå bak truslene, skadeverket og brannstiftelsen.

Dette tror TV 2 krimkommentator Inge D. Hansen det kan bli utfordrende å overbevise retten om.

– Under bevisførselen har hun hatt problemer med å forklare seg troverdig. Det har blitt veldig mye tilfeldigheter. Det er i så fall veldig mange tilfeldigheter som inntreffer på en gang. Hun har også endret forklaring, og det styrker heller ikke hennes sak, sier Hansen.

Bertheussens håp

Forsvaret har siden saken begynte vært bestemte på at det ikke finnes et eneste fellende bevis i saken, eller et bevis som knytter Bertheussen direkte til tiltalen.

Likevel mener aktoratet at de tilstrekkelig har sannsynliggjort at det er Bertheussen som står bak punktene hun er tiltalt for, og at de har utelukket at noen andre i hele verden kan ha gjort det.

Hansen tror det samlede bevisbildet kan være vanskelig å se bort ifra.

– Det er veldig mange indisier som peker mot hennes skyld.Når man ser på helheten så kan det peke mot en domfellelse, sier Hansen, men legger til at det finnes håp for 55-åringen.

– Dommerne skal jo være tilnærmet 100 prosent sikre for å dømme. Hvis de mener at de forklaringene Berthussen har gitt kan stemme, da skal hun frifinnes, påpeker han.

De viktigste bevisene

Helseapp og overvåkningskameraer: Bertheussens telefon har registrert flere hundre skritt på nettene i de tidsrommene både bilbrannen taggingen fant sted. I det samme tidsrommet som bilbrannen den 10. mars ble et overvåkningskamera skrudd av og slått på igjen, samtidig som det ble registrert bevegelse i utgangsdøra.

OVERVÅKNING: Wara og Bertheussens bolig fikk installert overvåkningskameraer etter den første trusselsituasjonen i desember 2018. Bertheussen har sagt i retten at det var mye problemer med overvåkningssystemet. Foto: Pst

Bertheussens forklaring: Bertheussen forklarer dette med at hun er mye våken og aktiv om nettene, at de har hatt mye problemer med overvåkningskameraene, og at hun ofte slipper ut katten sin på nettene.

PST gjorde flere beslag i Bertheussen og Waras bolig da hun ble pågrepet i 2019. Blant disse beslagene var det én tusj som Kripos' teknikere mener det er «sannsynlighetsovervekt» for at ble brukt til taggingen på Wara og Bertheussens bil i desember 2018. PST beslagla også et frimerkehefte som manglet fire frimerker av samme typen som ble brukt på trusselbrevene som ble sendt til Wara/Bertheussen og ekteparet Ingvill Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. I tillegg har PST lagt frem overvåkningsbilder av det de mener er at Bertheussen frakter printeren som skrev ut trusselbrevene i boligen. Samme type printer var koblet til Bertheussens bærbare datamaskin kort tid før trusselbrevene ble mottatt, og i samme periode ble det gjort søk på samme artikkel som det er klippet fra og som går igjen i trusselbrevet. Bertheussens forklaring: Hun har fortalt at hun har svært mange tusjer, og at hun mener frimerkene hun hadde i boligen er svært vanlige. Når det gjelder printeren hevder Bertheussen hun ikke kan huske å ha kjøpt printeren, selv om aktoratet har lagt frem en kvittering for kjøpet som kan knyttes til hennes bankkort.

JÆVELA RASISTER: «Vi ventet på dere» sto det i trusselbrevet som ble sendt til ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde. Aktoratet mener Bertheussen har sendt det til politikerparet. Foto: Politiet/ Pst

Skriftanalyse og språkanalyse: Aktoratet har ført vitner som knytter Berthuessen til taggingen og trusselbrevene, dette på bakgrunn av sammenligning mellom Bertheussens skrift og taggingen. I tillegg har språkforskere ført beviser for at de mener trusselbrevene og brevene advokat Elden har mottatt etter pågripelsen er skrevet av noen som kan norsk, men som utgir seg for å snakke gebrokkent.

«RASISIT»: Skriftanalytikere mener nesten sikre på at all taggingen er gjort av Bertheussen, bortsett fra ordet «RASISIT». Her kunne ikke analytikerne konkludere. Foto: Politiet/ PST