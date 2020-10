USA: Kvinne i 30-årene døde med korona under flytur

En kvinne i 30-årene fra den amerikanske delstaten Texas døde i sommer av koronaviruset under en flytur hjem fra Arizona, skriver NBC News.

Dødsfallet skjedde i juli, men dødsårsaken ble ikke kjent før nå, opplyser dommer Clay Jenkins til NBC Dallas-Fort Worth i sammenheng med en virusoppdatering.

– Døde på ombordstigningsbroen

– Det ble vanskelig for henne å puste, og de forsøkte å gi henne oksygen, sier dommeren.

– Det gikk ikke. Hun døde på ombordstigningsbroen, sier han videre.

Ifølge Dallas County hadde kvinnen i 30-årene en sykdomshistorikk medvirket til dødsfallet.

Mange smittetilfeller

Ifølge John Hopkins Universitys koronavirusoversikt er det så langt registrert over 8,2 millioner smittetilfeller i USA, samt over 220.000 dødsfall. Ifølge tall fra myndighetene i Texas er det hittil registrert over 828.000 smittetilfeller og 17.000 dødsfall der.

Dommer Jenkins sier til NBC at han er frustrert over at delstatens guvernør Greg Abbott har løsnet opp koronatiltakene den siste tiden, sett i lys av at antallet nye smittetilfeller er begynt å synke.

– Vi fortsetter å gjøre ting for tidlig, og det setter oss rett tilbake i en situasjon som skader folkehelsen, bedrifter og skoler, sier han.