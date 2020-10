Sex, løgner og harddisker – dette kan snu valgkampen

00 00 00 00

Onsdag 14. oktober publiserer tabloidavisen The New York Post en artikkel som - dersom den var sann - trolig hadde endret utfallet av det amerikanske presidentvalget.

I artikkelen hevder avisen blant annet at presidentkandidat Joe Biden har brukt sin posisjon som visepresident for å sikre sønnen innflytelse og økonomisk vinning i Kina og Ukraina.

Artikkelen forteller en vanvittig historie om hvordan Joe Bidens sønn, Hunter Biden, angivelig skal ha levert inn en mac til reparasjon uten å hente den igjen.

På jakt etter eieren kopieres hardisken, som så viser seg å inneholde eposter som viser at Joe Biden er korrupt.

Sex, narkotika og Giuliani

Men det er bare begynnelsen av en røverhistorie av en annen verden: Harddisken inneholder angivelig også minst en video av Hunter Biden som bruker narkotika og har sex med en ukjent kvinne.

Innholdet på harddisken havner etter hvert i hendene på Trumps personlige advokat, den tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani.

Rudy Giuliani, presidentens personlige advokat, har ikke overraskende en finger med i spillet. Foto: Jim Watson/AFP

Og som ikke det var nok; mannen som tipser The New York Post om saken er ingen ringere enn den tidligere omstridte Trump-strategen Steve Bannon.

Oppsiktsvekkende publisering

Normalt sett skulle dette være mer enn nok til å være valgkamp-bomben som får Trump på offensiven igjen i innspurten.

Men igjen er Russland stikkordet i amerikansk politikk.

Daværende president Barack Obama, visepresident Joe Biden og sønnen Hunter koser seg på en basketballkamp i 2010. Foto: Mitchell Layton/Getty Images/AFP

Den velrennomerte anti-Trump-avisen The New York Times avslørte denne uka spillet i kulissene rundt publiseringen av Hunter Biden-historien. Her beskrives diskusjonen internt i The New York Post før publiseringen av artikkelen.

The New York Times har flere oppsiktsvekkende detaljer rundt publiseringen. Som at innholdet i artikkelen var så kontroversielt at journalistene som står oppført som ansvarlig for saken ikke er fra den vanlige staben.

En av reporterne på saken, Emma-Jo Morris kom til New York Post for så kort tid siden som april, direkte fra det kontroversielle programmet til Sean Hannity på Murdoch-eide Fox News.

Tviler på Trump-seier

Rupert Murdoch er verdens mektigste mediemogul, og eier aviser, radio og tv-stasjoner over hele verden, inkludert The New York Post. Den mediesky Murdoch er beskrevet som en av verdens mektigste menn.

Mediemogulen Rupert Murdoch er en tilhenger av presidenten, men har liten tro på gjenvalg. Foto: Mary Altaffer/AP Photo

Selv om tv-stasjonene og avisene han eier støtter Trump, skal Murdoch selv nylig ha uttrykt at han tror Trump taper valget på grunn av den katastrofale håndteringen av koronapandemien.

Hunter Biden-saken har uansett såpass mange tvilsomme elementer at både Twitter og Facebook har tatt grep for å stanse utbredelsen av artikkelen.

Klassisk drittpakke

Og som om ikke det var nok; mandag denne uken gikk over 50 ledende tidligere etterretningsoffiserer i USA ut og sa at operasjonen bærer alle kjennetegn på en russisk desinformasjonskampanje, ment å påvirke presidentvalget i favør av Donald Trump.

Og dèt selv om den ultrakonservative, Trump-utnevnte etterretningsdirektøren John Ratcliffe denne uken blånektet for at saken var tilknyttet en russisk desinformasjonskampanje.

Kort sagt; de med mest kompetanse på slike saker mener Post-saken er en klassisk drittpakke, samlet sammen av Russland og sluppet på det tidspunkt i valgkampen russerne tror den vil gi størst sjanse til å vippe velgerne i favør av Donald Trump.

For tre uker før valget ser meningsmålingene dårligere ut for den sittende presidenten enn det gjorde på tilsvarende tidspunkt før valget i 2016.

Det er kanskje derfor Trump lover å presse Biden om saken i den siste og avgjørende tv-debatten, natt til fredag norsk tid.

For det som kunne ha blitt en bombe i valginnspurten har så langt bare vært en kinaputt for den faste Trump-menigheten.