Donald Trump i samtale: – Hadde ikke sagt dette for to uker siden

Med to uker igjen til valget ser det dårlig ut for Donald Trump. Hans motkandidat Joe Biden drar i fra på meningsmålingene, og ifølge Washington Post leder demokraten med 11 prosentpoeng nasjonalt.

Men Donald Trump nekter å forholde seg til tallenes tale, og er overbevist om at han vil gå av med seieren.

– Vi skal vinne

I en samtale til sine kampanjemedarbeidere på mandag uttrykte Trump stor optimisme om at meningsmålingene ikke stemmer.

– Dette er dagen hvor jeg føler best om å vinne. Vi skal vinne. Jeg ville ikke ha sagt dette for to-tre uker siden, sa Trump ifølge den amerikanske storavisen.

Også på Twitter uttrykker Trump stor selvsikkerhet to uker før valgdagen.

– Det har aldri vært et tidspunkt i begge mine kampanjer hvor jeg føler jeg har hatt en sterkere sjanse til å vinne, enn nå. Forhåndsstemmene ser bedre ut enn først antatt. Hvert folkemøte er en stor suksess, og Mark Meadows og resten av temaet gjør en fantastisk jobb, skriver presidenten.

– Løfter moralen

Videre sier Trump at det aldri har vært mer entusiasme, og at det er bra for landet.

– Vi har allerede vunnet flere stater, men det er ikke rapportert, hevder Trump.

Skribent hos amerikanskpolitikk.no Henrik Østensen Heldahl sier til TV 2 at det ikke er en overraskende strategi at Trump er utelukkende optimistisk.

– Jeg tror også han gjør det litt for å løfte moralen. For det har aldri vært et punkt i begge kampanjene hvor han ligger dårligere an enn nå, sier Heldahl.

– Han er ikke dum

USA-skribenten sier at Trump bevisst prøver å undergrave troverdigheten til meningsmålingene, og han ikke tar de seriøst før han leder.

– Han vil bygge opp et narrativ hvor det ikke er så viktig hva meningsmålingene sier. Det er ikke sånn at han er dum og ikke forstår målingene, sier Heldahl.

Kommunikasjonsrådgiver og skribent hos amerikanskpolitikk.no Sigrid Rege Gårdsvoll tror imidlertid Trump har en stor jobb foran seg, hvis han skal ta igjen forspranget til Biden.

– Han må fremstå veldig mye mer presidentaktig, han må la være å avbryte under debatten og levere mer solid på innhold, sier Rege Gårdsvoll og legger til:

– Han er også avhengig av at Biden driter seg ut. Det vil ha en større betydning enn noe av det Biden sier.

FOLKEMØTER: Donald Trump bruker den siste tiden av valgkampen på å arrangere en rekke folkemøter. Her fra Carson City i Nevada på søndag. Foto: Carlos Barria

At Trump har havnet i denne posisjonen, sier Rege Gårdsvoll er en varslet katastrofe han selv har satt seg i.

– Det er ikke en komfortabel situasjon, men han har satt seg i den posisjonen selv fordi han ikke effektivt har prøvd å nå ut av grunnfjellet. Han har brukt de siste fire årene på å pleie de som allerede er med ham, sier kommunikasjonsrådgiveren.