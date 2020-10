Få, men stabile målinger

14 dager før valget leder Joe Biden leder nå med 8 prosentpoeng på Donald Trump. Det viser TV 2s vektede snitt av de siste målingene fra USA. På søndag var ledelsen på 8,2 poeng.

I valgmenn er stillingen fortsatt den samme: Biden leder med 333 mot 205. Det trengs 270 valgmenn eller mer for å vinne.

Med 333 valgmenn har Biden fortsatt en solid ledelse på president Trump. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2

Snittet inkluderer dagens nasjonale måling fra New York Times og kvalitetsbyrået Siena, der Biden leder med 9 prosentpoeng.

– De lokale målingene viser en stadig bedre stilling for Trump enn de nasjonale. Det kan virke som den reelle ledelsen til Biden kanskje befinner seg på 6-tallet nasjonalt, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

En flom av meningsmålinger har tørket inn til en liten bekk de siste fire dagene. Derfor hefter det en viss usikkerhet ved de siste tallene. I følge New York Times er årsaken til den plutselige stansen at medier og meningsmålere skyver sine neste målinger inn mot den siste presidentdebatten. Dette gjør de for å ha et oppdatert grunnlag å sammenligne med etter den siste bataljen mellom Trump og Biden.

Vippestatene

I vippestatene, det vil si de statene der stillingen mellom kandidatene er jevnest, peker pilene forsiktig i retning av Donald Trump. I North Carolina har presidenten nå i praksis tatt igjen Joe Biden. På vårt snitt skiller det bare to små hundredeler før staten og de 15 valgmennene vipper tilbake til Trump og republikanerne.

Dermed ligger alt til rette for at Trump kan ta tilbake kontrollen over det vi har kalt «andre forsvarslinje». Stater som Trump vant med 3,6 prosentpoeng eller mer i 2016.

Skulle det skje vil Trump «bare» mangle 55 valgmenn for å vinne valget. Disse må han plukke i «første forsvarslinje» - statene han vant med knappes margin i 2016. Her er det langt frem, men legg merke til kolonnen som viser endring siden vår forrige oppdatering på søndag. Biden sklir nå nå litt nedover på målingene i alle disse statene.