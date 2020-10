Kjøpesentre med klar oppfordring om årets julehandel

Skal du ut og handle julegaver, kan det være lurt å starte allerede nå for å unngå store folkemengder.

Selv om kalenderen bare viser oktober, nærmer årets juleforberedelser seg med stormskritt.

TV 2 har vært i kontakt med kjøpesentre i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, som alle kommer med en klar oppfordring for å ivareta smittevernreglene:

Begynn julehandelen tidlig og spre den utover hele åpningstiden.

– Mange vet hva de skal kjøpe i julegaver, så hvorfor ikke starte handelen allerede nå? spør senterleder ved Storo storsenter i Oslo, Unni Merethe Aasgard.

Hun oppfordrer folk til å komme når det ikke er så mange på senteret, for eksempel på formiddagen eller senere på kvelden, for å kunne ivareta gjeldende smittevernregler.

– Skal ikke drive rovdrift

Direktør Knut Eliassen ved Lagunen Storsenter i Bergen sier at det hvert år alltid er noen som starter med julehandelen tidlig, men at det i år er ekstra viktig.

– Jeg er veldig enig med dem som mener folk bør starte tidlig i år, sier Eliassen til TV 2.

I år som alle år utvider Bergensregionens største kjøpesenter åpningstidene før jul, med én time lenger i hverdagene og to timer lenger på lørdager.

Eliassen sier at de har snakket om å utvide åpningstidene ytterligere for å spre kundene mer, men det har de gått bort fra.

– Arbeidstimene må bemannes, og butikker har levd under et karanteneregime siden mars. Plutselig må en ansatt i karantene, og da må noen andre fylle enda flere timer, sier direktøren og fortsetter:

– Og vi skal ikke drive rovdrift på våre kolleger heller. Julehandelen er tøff nok som den er, uten at man må utvide åpningstidene ytterligere, sier han.

Eliassen oppfordrer folk til å handle på tidspunkt som det gjerne ikke er mye folk, og da gjerne unngå lørdag ettermiddag.

– Det at publikum bruker hele åpningstiden, er viktig i alle førjulstider for at ting skal gå så smidig og knirkefritt som mulig, men spesielt i år. Ta hensyn til hverandre og prøve å bruke første og siste del av dagen, sier direktøren.

— Husk å holde avstand

Både i Oslo og Bergen har smittesituasjonen ført til at kommunene iverksatte ekstraordinære tiltak i håp om å begrense antall smittede.

Smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, sier hun ikke er bekymret for smittesituasjonen når det etter hvert hoper seg opp på kjøpesentrene før jul.

GOD IDÉ: Bergens smittevernoverlege Karina Koller Løland tror det kan være en god idé å starte julehandelen tidlig. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hun er likevel tydelig på at alle må huske rådene myndighetene anbefaler, og sier det kan være lurt å starte handelen litt tidligere i år.

— Førsteprioritet er at man overhodet ikke går ut for å handle julegaver hvis man kjenner at man ikke er i form, slår smittevernoverlegen fast.

Hvis man derimot føler seg frisk, sier hun:

— Gå på julehandel, men hold avstand og unngå tidspunkt der det er mye trengsel.

Koller Løland oppfordrer folk til å gi alternative julegaver, som for eksempel opplevelser, dersom dette kan forhindre at folk løper rundt i julestria.

Handler vanligvis på julaften

I hovedstaden har smittesituasjonen gjort at byrådet har innført lokale smitteverntiltak, blant annet med munnbindpåbud i kollektivtrafikken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er enig i senterledernes anbefalinger om julehandelen, for å unngå smittefarlige situasjoner.

— Jeg tror det er klokt å spre handelen utover dagen, om du har anledning til det, sier han og fortsetter:

KLOKT: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tror det er klokt å spre handelen utover dagen. Foto: Vidar Ruud / NTB

— Nå leser jeg oktober i almanakken, og det betyr at det er lenge til jul. Starter du nå, tror jeg ikke du møter den verste trengselen.

Personlig har han pleid å handle på julaften og lille julaften, fordi det ikke er så mye kø. Dette vil han ikke anbefale folk å gjøre i år.

Ekstraordinære smitteverntiltak

Senterdirektør i Trondheim Torg, Jomar Asbøll, synes kundene tar smittesituasjonen på alvor og føler seg trygg på at folk følger smittevernreglene.

— Man ser at folk tar mer hensyn, de stopper opp og går andre veier hvis det er mye folk. Det virker som at folk har lært seg en måte å leve med det på, sier senterdirektøren.

Utover de nasjonale retningslinjene, har kjøpesenteret har også igangsatt noen ekstraordinære tiltak for å forhindre smittespredning.

— Under Black Week og i innspurten mot jul, kommer vi til å ha egne smittevernvektere som skal oppfordre folk til å følge enmetersregelen og spraye seg med sprit. De skal også gjøre folk oppmerksomme ved brudd av smitteverntiltakene, sier senterdirektøren.

Han ser frem til jula i år og tror det blir et lyspunkt i den mørke tiden.

— Vi legger mest mulig til rette for at folk skal føle seg bekvem. Hvis man viser hensyn og følger de tiltakene som er, så går det bra, betrygger Asbøll.

En uvanlig Black Friday

Før julehandelen setter i gang, står også handledagen Black Friday i kalenderen hos mange sentre og butikker.

For å unngå for store folkemengder samtidig, oppfordrer samtlige senterledere TV 2 har snakket med butikkene sine til å spre tilbudene utover uka.

— Black Friday har vært årets største omsetningsdag, men vi har i år endret fokus på smitteverntiltak, slik at vi skal oppnå en trygg handel for både ansatte og kunder, sier Liv Andersen, leder på Sørlandssenteret.

HANDLEDAG: Black Friday i Karl Johan i fjor. Også under den handelsdagen er fokuset på smitteverntiltak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I forbindelse med Black Week og julehandelen, forteller Andersen at de har satt inn ekstra renhold og vakthold for at smittevernreglene blir ivaretatt.

Senterlederen sier at de allerede har hatt generalprøve i sommer.

— I juli hadde vi samme omsetningstall og besøkstall på nivå med en desember, og det gikk veldig bra. Vi er derfor forberedt til å ta imot våre kunder og ønsker dem velkommen til julehandel, avslutter hun.