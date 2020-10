Kristoffs lagkamerat testet positivt for korona for andre gang

La Vuelta ser du fra tirsdag 20. til 25. oktober på TV 2 Sport 2 og Sumo!

Sykkelstjernen Fernando Gaviria kommer ikke til start på tirsdagens etappe i Giro d'Italia. Han testet positivt for koronaviruset på hviledagen mandag.

Det bekrefter UAE i en uttalelse på sine hjemmesider.

26-åringen testet også positivt for korona i mars.

Alle de øvrige rytterne i Giro-troppen til Alexander Kristoffs arbeidsgiver samt støtteapparatet testet negativt mandag.

Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen sykler også for UAE, men ingen av de norske deltar i Giro d'Italia.

Colombianeren fikk et slags immunitetspass av UCI tidligere i år, ettersom han hadde hatt korona tidligere – og slapp dermed unna kontroller.

– Det er jo skremmende synes jeg. Det viser at man er ikke immun for det første. For det andre sies det at det er mange forskjellige typer av viruset, noe som kanskje er grunnen til at han testet positivt igjen. Det er bra at de tester han, selv om han har testet positivt før. Det viser at testingen er tilstede, noe den også må være når man velger å konkurrere, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Giro d'Italia har vært hardt rammet av koronaviruset. To av favorittene Steven Kruijswijk og Simon Yates testet positivt tidlig i rittet og måtte bryte. Kruijswijk positive test førte til at Jumbo-Visma valgte å trekke laget. Det samme gjorde Mitchelton-Scott kort tid etterpå.

– De må bare fortsette å teste alle som har vært rundt Gaviria nøye. Det brukes enorme summer på tester, det er en stor belastning. Men resultatet er jo at de klarer å holde hjulene i gang. Noen mener at alt bør stoppes nå, for at det skal være samsvar med hvilke tiltak som gjøres i resten av samfunnet, følger han opp.