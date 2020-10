Fant vennen drept – fryktet drapsmannen var i leiligheten

OSLO TINGRETT (TV 2): Det var helt tilfeldig at Heikki Paltto var alene hjemme den morgenen Makaveli Lindén dukket opp.

Denne uka møter Makaveli Lindén (22) i Oslo tingrett, tiltalt for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i offerets egen leilighet, i Arbos gate på Majorstua i Oslo.

I leiligheten bodde fire kamerater. Tilfeldigvis var Heikki Paltto (24) den siste som skulle på jobb mandag 15. oktober i 2018.

Like før klokken åtte om morgenen dro bestekameraten hans på skolen. Kun minutter senere ble Paltto angrepet av Makaveli Lindén, ifølge politiet.

TILTALT: Makaveli Lindén erkjenner at han drepte Heikki Paltto. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da kameraten kom hjem fra skolen i 12-tiden, hadde han ikke med seg nøkkel. Han klatret derfor inn vinduet på rommet sitt. Han reagerte på at det var uvanlig mye rot i leiligheten.

Gjenstander var kastet rundt på gulvet.

– Deretter så jeg en person som lå på gulvet med mye blod rundt seg. Der og da tenkte jeg først at noen prøvde å lure meg, men jeg skjønte ganske fort at det ikke var sånn, fortalte bestekameraten, da han vitnet i Oslo tingrett tirsdag.

Ble livredd

Han skjønte etter hvert at det var Paltto, hans beste venn som han har kjent siden de gikk i barnehage sammen, som lå på gulvet.

– Jeg sjekket pulsen hans, og jeg prøvde å gjøre alt rett, men jeg opplevde at det ikke var noe poeng. Det var så mye blod.

TILFELDIG OFFER: Heikki Paltto (24).

Plutselig, forteller kameraten, ble han grepet av frykt. Han ble redd for at den eller de som har skadet Paltto fortsatt befant seg i leiligheten.

– Jeg løp ut verandadøra, hoppet over muren og inn på Majorstua barneskole, der det var masse elever ute til friminutt. Jeg ropte til lærerne at de måtte hjelpe meg, forteller han.

Deretter ble politi og ambulanse tilkalt. Paltto ble erklært død på stedet. Rettsmedisinerne slo fast at avdøde ble stukket mer enn 40 ganger med kniv.

Tøffe avhør

Like etter den traumatiske opplevelsen ble kameraten tatt med til politiavhør.

Ettersom politiet ikke ante hvem som hadde begått ugjerningen, ble han stilt inngående spørsmål av etterforskerne.

– Jeg tenkte litt over det, men jeg måtte prøve å slappe av så mye som mulig. Jeg visste jo at det ville gå bra, sier han.

Han forteller at de siste to årene har vært tøffe, men at han har fått mye støtte.

– Men selvfølgelig er det ting som henger igjen fra det som skjedde, og det merker jeg i visse situasjoner, men etter forholdene går det bra.

Viste frem bilder

I retten legger aktor frem flere bilder av leiligheten på Majorstua. De viser at det var svært rotete – langt mer rotete enn vanlig, ifølge kameraten.

Politiet mener to ting: At det har pågått en kamp mellom Lindén og Paltto, og at svensken har rotet rundt i leiligheten, trolig på jakt etter verdisaker.

Lindén tok på seg flere klesplagg han fant i leiligheten, blant annet Fjällräven-buksa til kameraten i vitneboksen.

Mandag, på rettens første dag, fortalte moren til Heikki Paltto om tapet av sin sønn mens gjerningsmannen satt noen meter unna og hørte på.

Lindén selv erkjente at han begikk drapet og han viste anger. Både statsadvokat Trude Antonsen og forsvarer Øystein Storrvik vil at 22-åringen skal dømmes til tvungen behandling.