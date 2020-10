Harde anklager mot det skandaløse intervjuet – lappen som «frikjenner» dem er borte

I starten av oktober fortalte TV-kanalen Channel 4 at de skal vise en dokumentar som omhandler prinsesse Dianas notoriske og verdenskjente intervju med BBC og journalist Martin Bashir i slutten av 1995.

I det sjokkerende TV-intervjuet, som ble vist på 23 millioner TV-er, fortalte hun om både sin egen og ektemannens utroskap, og stilte spørsmål ved hvorvidt prins Charles burde bli konge etter sin mor, skriver britiske Mirror.

– Det var tre av oss i ekteskapet, så det var litt folksomt, uttalte hun i intervjuet.

– Forbløffet verden

FORTALTE OM UTROSKAP: Prins Charles giftet seg med Diana Spencer i 1981. 14 år senere forbløffet hun verden da hun fortalte om begges utroskap. Foto: AP

«Avsløringene forbløffet verden, farget monarkiet som ondskapsfullt og undertrykkende og satte dets fremtid på spill», beskriver Channel 4, som lover at den nye dokumentaren vil vise frem sider med hendelsen som hittil ikke har vært kjent.

Blant spørsmålene dokumentaren tar for seg er hvorfor Bashir, som var en ung og relativt ukjent journalist, endte opp med det ettertraktede intervjuet, foran hordene med erfarne og høyprofilerte journalister som også ville gjøre jobben.

– Når det kommer til mengden personligheter som forsøkte å få et intervju med Diana, så var ikke han i laguttaket, sier Diana-biograf Andre Morton til The Telegraph.

Ifølge avisen anklager dokumentaren intervjueren for å «utnytte den ustabile og sårbare prinsessen, og blant annet brukte falske dokumenter for å utnytte hennes usikkerheter og til og med hinte til at kriminelle handlinger kunne være i bildet».

I dokumentaren blir journalisten anklaget for å bruke falske bankdokumenter for å komme seg nær prinsessens bror, Earl Spencer, skriver avisen. Dokumentene skulle bevise at en av hans ansatte lekket informasjon for penger. Dette, samt andre grep, gjorde at broren ble så imponert at han forsøkte å overbevise Diana til å stille til intervjuet.

– Forføring og svik

– Jeg snakket med en rekke mennesker som sto prinsessen av Wales veldig nær, som sa de hadde diskutert disse bankdokumentene i oktober 1995, og at de diskuterte med Diana viktigheten av disse, og i diskusjonene med Diana om hun skulle gjennomføre intervjuet eller ikke, sier Morton.

BBC forteller til The Telegraph at de aktuelle bankdokumentene aldri ble brukt på en måte som påvirket intervjuet.

I dokumentaren kommer prinsessens tidligere private sekretær, Patrick Jephson, også med hard kritikk, og anklager BBC for «forføring og svik». TV-kanalen på sin side står fast på at de fikk det skriftlig at Diana stilte frivillig opp i intervjuet.

Men det er bare ett problem:

– BBC har ikke lenger en fysisk kopi av dette notatet. Men eksistensen av det er dokumentert i BBCs arkiv, og det ble sett, da det skjedde, av BBCs sjefer, uttaler nyhetskanalen.

Diana-biograf Morton stusser kraftig på uttalelsen.

– Om de mottok et brev som sa at prinsessen av Wales selv var veldig fornøyd med måten programmet ble til, ville det bombesikre dem for alle fremtidige bekymringer, sier han.