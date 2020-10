Vi nærmer oss slutten av oktober. Da er det heller ikke overraskende at vinteren banker på døren.

I natt kom den første snøen i store deler av Øst- og Sørlandet, og det er i formiddag ventet vinterføre på hovedveiene rundt Oslo.

Det betyr glatte veier, og mange vil trolig legge om til vinterdekk i løpet av dagen.

Men det finnes de som ikke kommer til å skifte dekk, uansett vær og føre. Det bekymrer forsikringsbransjen:

22 prosent på vinterdekk

– To av ti kjører faktisk med samme dekk hele året, i den tro at piggfrie vinterdekk er et slags universelt helårsdekk, noe det selvsagt ikke er. Har du kjørt med piggfrie vinterdekk gjennom sommeren, kan du være helt sikker på at sol og varme har påvirket gummien slik at dekket er langt unna å virke optimalt nå når kulda setter inn med snø, is og slaps på veiene, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det er i en spørreundersøkelse gjort av YouGov for Tryg at 22 prosent svarer at de kjører med piggfrie vinterdekk hele året.

Det er en grunn til at flere og flere punkterer

Når det er snø og glatt er det bare vinterdekk som duger, alt annet er sjansespill. Foto: Shutterstock/Tryg Forsikring

Farevarsel for snø

– Uansett dekk vet vi erfaringsmessig at det blir mange ulykker på veien de første dagene med snøfall. Mange bilister overraskes over glatte veier, og uansett dekk oppleves det uvant å kjøre, da det er lenge siden man sist kjørte på vinterlige veier. Generelt venter altfor mange i det lengste med å skifte til vinterdekk, til tross for at de vet at de risikerer å møte glatte veier. I tillegg risikerer man redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke skodd med sommerdekk på vinterføre, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Det er farevarsel for snø tirsdag for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I høyereliggende strøk kan det komme opp mot 20 centimeter snø de nærmeste dagene.

Dette kan bli en skikkelig hodepine hvis uhellet er ute

Må ha tre millimeter

Politiet har vært ute og advart alle med sommerdekk om at de må la bilen stå hvis det er fare for glatte veier. Hvert år tar mange likevel sjansen. Havner man da i en ulykke, kan altså konsekvensene bli store.

Sommerdekk har vesentlig forskjellige egenskaper enn vinterdekk. Når det er glatt veibane, er det rett og slett livsfarlig å ferdes på sommerdekk.

Vinterdekk skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

Dekkhandleren har oppdaget en veldig klar utvikling

