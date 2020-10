Snøen skaper trøbbel: – La bilen stå

Politiet ber folk uten vinterdekk om å la bilen stå, dersom de befinner seg i områder med snø.

– Vi ber folk være forsiktige, og har du sommerdekk bør du la bilen stå, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Han forteller at det snør flere steder i indre deler av Buskerud og Telemark natt til tirsdag. Politiet ber også de som har fått på vinterdekkene om å være forsiktig.

– Dette er sesongens første snøfall, og selv med vinterdekk er det annerledes enn å kjøre på bar asfalt, minner Gunnerød om.

En rekke trafikkuhell

Like etter klokken 06 begynte det å renne inn med meldinger til politiet om en rekke trafikkuhell flere steder på Østlandet.

SNØKØ: Slik så det ut på E18 på Liertoppen ved tirsdag morgen. Foto: Erling Ekrene

Øst politidistrikt melder klokken 06.50 at de får inn mange meldinger om trafikkuhell, da spesielt på Romerike.

– Vi anmoder alle om å kjøre etter forholdene, og ta på vinterdekk før du kjører om forholdene der du er krever det, opplyser operasjonslederen i dette politidistriktet.

Like før klokken 07 melder politiet om en trafikkulykke i Eggedal i Sigdal, der en lastebil med henger og en personbil har kollidert med en personbil. Skadeomfanget på de to involverte personene er ukjent.

Et skikkelig snøvær har dratt inn over #SørNorge. Følg med på veimeldinger og radaren på yr 🌨️ Foto: Statens Vegvesen pic.twitter.com/4nYIbrvxb5 — Meteorologene (@Meteorologene) October 20, 2020

Busser på tvers

I Bøverbu på Toten er det så glatt at en bil skled av veibanen og inn i et postkassestativ. Mens på Ask i Gjerdrum spann en bilist av veien og inn i en lyktestolpe.

I tillegg ble riksvei 7 ved Hol i Hallingdal sperret etter at to vogntog kjørte av veien på snøføret.

Fylkesvei 1504 Blygstadveien i Lørenskog ble stengt ved 08.30-tiden på grunn av to busser som står på tvers. Vegtrafikksentralen Øst melder at entreprenører er på vei til stedet.

Vegtrafikksentralen melder at riksvei 55 Sognefjellet er stengt på grunn av værforholdene. Det blir tatt ny vurdering om åpning klokken 13 tirsdag.

Farevarsel

Meteorologisk institutt sendte mandag ut fem farevarsler om snø.

For områdene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark opplyser instituttet at det ventes 5-15 cm snø i områder der alt kommer som snø.

JULESTEMNING: På Tranby i Lier var det rene julestemningen tirsdag morgen. Foto: Benedikte Hjellum Håkonsen

Det er også utstedt farevarsel om snø i områdene Sogn og Fjordane, Vestfold og Telemark, Hordaland, Agder, Ryfylke og Dalane.

– Litt inn fra kysten på Østlandet kan dagen starte med sludd og snø før nedbøren går over til å bli regn etter hvert sør for Mjøsa, sier Bergheim til TV 2.

– Alt mannskap er i sving

– Oslo kan våkne til snø og sludd, men mest trolig bare sludd, sier hun.

Bergheim sier at nedbøren som kommer i Hordaland, Agder og Rogaland, vil komme som snø over 300-500 meter.

SNØFES: I Holmenkollen måtte man ut med snøfresen for første gang i sesongen tirsdag. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

I likhet med Oslo kan nedbøren i Telemark komme helt ned i lavlandet, og den kan komme allerede mandag kveld.

Ved 06-tiden tirsdag morgen hadde ikke Vegtrafikksentralen Sør fått noen klager på glatte veier eller på snø i veibanen, forteller trafikkoperatør Tone Sorken.

– Alt av Vegvesenets mannskaper er ute, sier Sorken.