Leeds uheldige mot Wolves: – Det er straffespark

Leeds - Wolverhampton 0-1

Leeds eksploderte ut av startblokkene mot Wolves, men Marcelo Bielsas menn klarte ikke å omsette de store sjansene sine de første 45 minuttene.

Wolverhampton viste seg fra langt bedre side i andre omgang, og med scoring fra Raúl Jiménez fikk ulvene med seg alle poengene fra Elland Road.

Mexicanerens avslutning var ikke av det imponerende slaget, men da Kalvin Phillips stakk frem hodet ble Leeds-keeperen utspilt og kampens eneste scoring var et faktum.

– Det er vanskelig å score mot et sånt lag som presser så mye. Om han (Kalvin Phillips jou.anm) ikke hadde vært bort i ballen så tror jeg det hadde blitt en fantastisk mål, ler Raúl Jiménez, før han fortsetter:

– Nei, noen ganger må vi spisser ha litt tur, sier han til Sky Sports.

Folket mener Leeds ble snytt for straffe

Leeds styrte kampen akkurat slik de ville i første omgang, det skapte flere situasjoner rundt Wolves-buret. TV 2s fotballekspert mener hjemmelaget ble snytt for straffe.

Hélder Costa fintet seg forbi João Moutinho inne i sekstenmeteren. Portugiseren ble rundlurt og satt ut en fot, men dommeren vinket spillet videre.

– Jeg synes det er straffespark. Det er kontakt og han hindrer Costa, mener TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Det norske publikum var enige med eksperten. I TV 2 Sportens app kunne folket gi sin stemme om straffestituasjonen. Av de 3000 som stemte, mente over 60 prosent at Leeds ble snytt for straffespark.

Ulvene flekket tenner

I andre omgang tok Wolverhampton over initiativet. Romain Saïss banket inn 1-0 tidlig i andre omgang, men Pedro Neto, som slo den målgivende pasningen, var i offside da han mottok ballen.

Men 20 minutter før slutt kom scoringen til bortelaget. Raúl Jiménez fikk ballen ute på høyrekanten og fikk den meg seg helt inn til sekstenmeteren.

Da mexicaneren avsluttet satt Kalvin Phillips hodet til og ballen endret retning. Illan Meslier var utspilt og ballen landet i nettet.

Leeds skapte flere gode sjanser på tampen av kampen, men det endte 1-0 til Wolves på Elland Road.