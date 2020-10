Sønn lagde profil for å felle far: Nå er faren (50) dømt for å avtale sex med jente (13)

Mannen trodde han chattet med ei mindreårig jente, og avtalte å møtes for å ha sex. Det viste seg at det var hans egen sønn som sto bak profilen.

En mann (50) ble i sommer dømt til fengsel i Senja tingrett for å ha forsøkt å avtale et møte med et barn under 16 år, med forsett om å begå en seksuell handling med barnet.

Kontakten mellom mannen, og «jenta» skjedde på Instagram. Jentas profil fremsto som at den tilhørte ei 13 år gammel jente fra Troms. I realiteten var det mannens egen sønn, som sto bak profilen.

Det kommer fram i dom fra Senja tingrett. Retten har dømt mannen til 24 dagers fengsel.

Mannen har anket dommen, og dommen er derfor ikke rettskraftig.

Se forsvarerens tilsvar nederst i saken.

Anmeldte sin egen far

I dommen kommer det tydelig fram at sønnen ønsket å finne ut om faren hadde bilder av mindreårige jenter. Alderen på sønnen fremkommer ikke av dommen.

Mannen hadde en seksualisert dialog med brukeren over noen dager, og skrev blant annet «jeg vil ha video og bilder frå dg oxo», samt at han sendte bilde av seg selv naken til «jenta», heter det i dommen.

Samtalene begynte i september 2018, og få dager senere valgte sønnen å anmelde sin egen far.

Skjermbildene ble bevis

I retten gikk aktor gjennom samtalen på Instagram, som er bevisført som skjermbilder sønnen har tatt. Det var «jenta» som først tok kontakt med mannen i 50-årene. Samtalene gikk sin gang, og det ble blant annet avtalt å møtes for sex.

Mannen skrev blant annet «Jeg tar med kondomer. Og vi kan gjøre det uten også».

På spørsmål om det er greit at «jenta» kun er 13 år gammel og om de fremdeles skal ha sex, svarer mannen «Oki.» til dette.

Mannen har erkjent å ha pratet med «13-åringen», og å ha sendt nakenbilde til profilen.

Det ble på et tidspunkt gjort avtale om å møtes på en adresse på Bardufoss. Dette etterfølger mannen, og møter opp på den aktuelle adressen.

«Jenta», eller sønnen, sitter egentlig på Østlandet.

Tiltalte skrev blant annet en melding, hvor han fortalte at han var tilstede på adressen han hadde fått av jenta. «Jeg har vært på parkeringen utenfor huset og på trappa. Var ingen ringe apparat der og der var eit annet navn som stod med døra på navne skilt. Og det var helt stilt på hus nr XX», skrev mannen.

Hevder han ville hjelpe «jenta»

I et politiavhør skal mannen ha forklart at han dro til den aktuelle adressen for å hjelpe henne. Han skal ikke ha vært interessert i å ha sex, men heller å finne ut hvem personen var, og finne ut hvem foreldrene var. Dette for å hjelpe jenta.

I avhøret blir mannen spurt om om hvorfor han ikke meldte fra til barnevernet eller politiet hvis han mente jenta trengte hjelp. Da skal mannen ha svart at han ikke orket, og ikke hadde tid.

Politiet har ikke funnet samtalene

Samtalen mellom de to har aldri blitt innhentet eller funnet av politiet. Politiet forklarer at de ikke har spurt om brukernavn eller passord, eller forsøkt å bekrefte at brukeren fortsatt eksisterer. Heller ikke på siktedes mobil eller pc ble samtalen funnet.

Det var kun på sønnens mobiltelefon hvor det var tatt skjermbilder av deler av chatten, samtalen kommer fram.

Aktor la ned påstand om 30 dager ubetinget fengsel.

Mannen ble dømt til 24 dager, og dømmes til å betale saksomkostninger på 2000 kroner.

Avviser saken

Mannens forsvarer forteller til TV 2 at dommen vil bli anket.

– Min klient avviser hele saken, sier han.

Påtaleadvokat Linn Rognli Hansen forteller til TV 2 at de har hatt fokus på den preventive effekten i denne saken.

– Det er straffbart å kommunisere med barn med forsett om å gjennomføre en seksuell handling, selv om det viser seg å være enn annen person på den andre siden, sier hun.

– Utover det kan jeg ikke si noe annet enn det som fremgår av dommen.