Åpen om inngrepene: – Folk sier jeg ser ut som en pornostjerne

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sidney Lunde (32) mener det er viktig å være åpen om inngrepene sine og skriver om det på bloggen sin. Målet er ikke å operere seg for at det skal se naturlig ut.

Kjæresten til Farmen-deltaker Raymond Røskeland (37), Sidney Lunde (32), har opplevd å få både positive og negative kommentarer om sitt utseende.

Lunde, som også kaller seg «Rallarfrue», ønsker ikke å se helt naturlig ut etter sine inngrep, og det har folk meninger om.

– Jeg føler egentlig at janteloven er veldig representert i Norge. Det er ikke rom for å ville se annerledes ut, sier hun til God kveld Norge.

32-åringen har opplevd å få flere spørsmål om blant annet hvorfor hun tar mye silikon, fyller leppene og hvorfor hun ønsker å se falsk ut.

Hun understreker at inngrepene hennes handler om hva hun selv tror kommer til å se best ut, eller hva hun liker.

– Det er ikke nødvendigvis slik at det skal være mest mulig ekstremt, forteller hun.

Åpen om inngrepene i bloggen

Lunde mener at alle må få bestemme selv hvordan de ønsker å se ut, men mener det er lett å bli stemplet dersom man ønsker store pupper eller tar fillers.

– Folk kommenterer at jeg ser ut som en dukke, en tegneseriefigur og en pornostjerne, sier Lunde som ikke tar seg nær av slike tilbakemeldinger.

Hun har tatt silikon i puppene, fillers i leppene og har tidligere også tatt fillers i kinnbeina. Dette velger hun å være åpen om på sin blogg.

– Jeg forteller åpent om det på nettet fordi det er så mange som sier at de ikke har gjort noen ting, og så kommer det ut i ettertid at de har gjort et inngrep, sier Lunde og fortsetter:

– Det blir feil med tanke på mange unge mennesker som sitter og ser på disse damene og tror at de er født sånn. Da synes jeg det er bedre å opplyse om at dette har jeg faktisk operert meg til. Jeg ble ikke skapt sånn.

Den første operasjonen gjennomførte hun i 2011 ta hun ønsket silikon i brystene.

– Da var jeg tynn og veide bare 42 kilo og hadde ingenting. Jeg ville se mer feminin ut, forklarer hun.

Hun gjennomførte nylig enda en silikonoperasjon for å fikse brystene igjen etter et svangerskap som misformet dem.

Tør ikke tenke på prisen

De gamle implantatene var på 250 gram, og nå gikk hun opp til 650 gram. Det var det meste hun fikk lov til å få i brystene av kirurgen.

– Jeg synes det er fint med store pupper, så jeg ville gjerne hatt større. Men jeg skjønner at når kirurgen sier stopp, så er det stopp. De vest best, smiler Lunde.

Det har kostet en del for Lunde å gjennomføre inngrepene. Den første brystoperasjonen kostet henne 30.000 kroner, mens den siste var på hele 47.000 kroner. Hva hun har brukt totalt på sitt utseende er hun litt usikker på.

– Jeg tror ikke jeg tør å tenke på hvor mye jeg har brukt på det en gang. For da kunne jeg kanskje kjøpt meg noen gode ferier i stedet, sier «Rallarfrue» til God kveld Norge.

Hun har ikke noe spesielt utseende-forbilde hun henter inspirasjon fra, men forklarer at hun lekte en del med Barbie-dukker og dukker generelt som liten.

– De så jo ikke naturlig ut, sier hun.

– Men det er ikke akkurat et forbilde, men det (operasjonene) har kanskje litt opphav i at jeg var veldig opptatt av Barbie som liten.

Presten er favoritten

Hennes blogg «Rallarfrue» har blitt veldig populær etter at hennes mann Raymond Røskeland dukket opp i årets Farmen. Nå har bloggen hennes havnet helt på topp på miniblogg.no.

– Det er veldig spesielt. Jeg forstår ikke at folk synes det er så interessant å lese om, sier Lunde som ser på bloggen sin som en dagbok.

– Men det er vel egentlig Raymond sin feil. Jeg tror egentlig det er han, og hans privatliv, de har lyst til å lese om, legger hun til.

Navnet «Rallarfrue» har hun fått ettersom Røskeland kaller seg «den siste rallar» på Instagram. En «rallar» er et eldre ord for en anleggsarbeider, slik som Røskeland driver med i sin jobb.

Vurderer du å bytte til «Farmen-frue» nå?

– Absolutt ikke! Jeg føler meg ikke som en Farmen-frue, og kommer ikke til å bytte navn, ler Lunde.

Røskeland er selvsagt hennes favoritt inne på Farmen-gården, men det er også en annen deltaker som Lunde heier litt ekstra på:

– Jeg synes Thor (Haavik) er helt herlig. Fra første episode har jeg tenkt at han er en real, ærlig og god fyr, forteller Lunde.