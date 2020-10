Seks russiske militære siktet i USA for flere hackerangrep

Det amerikanske justisdepartementet opplyser om at seks russiske militære har blitt siktet i for å stå bak flere ulike hackerangrep, deriblant i forbindelse med OL i Pyongyang og det franske valget i 2017.

Ifølge tiltalen har hackerne spredt skadevare med mål om å påvirke flere stater, organer eller arrangementer helt siden november i 2015 frem til oktober i 2019.

– Justisdepartementet har tiltalt disse russiske militære for å ha utført den mest destruktive og destabiliserende rekken med cyberangrep, som noensinne har blitt tilskrevet en enkelt gruppe. Ingen nasjoner vil oppnå storhet når de oppfører seg på denne måten, sier John C. Demers, assisterende riksadvokat ved justisdepartementet.

Det franske valget i 2017 og OL i Pyongyang i 2018 skal ha vært blant målene for angrepene.

– Det finnes ingen andre land som har brukt sine cyber-kapabiliteter like ondsinnet eller like uansvarlig som Russland, og som med vilje har forårsaket enestående skade for å selv oppnå små taktiske fordeler, sier Demers videre.

Alle de siktede tilhører det russiske etterretningsorganet GRU.

Departementet skriver at hackerne hadde som mål å påvirke, undergrave eller destabilisere flere stater, organer og arrangementer: