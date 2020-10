Fnyser av Trumps påstander om valgfusk: – Bullshit!

BOULDER, COLORADO (TV 2): I Colorado forbereder velgerne seg på å stemme via posten, slik de gjør ved hvert valg. De har lite til overs for presidentens anklager om valgfusk.

Selve valgdagen i USA er ikke før 3. november, men allerede har rekordmange amerikanere avgitt stemme. Enkelte velger å forhåndsstemme ved valglokaler, mens andre sender inn stemmesedlene med post.

Amerikanere har hatt muligheten til å avgi poststemmer i over 150 år, og i 2016 anslo amerikanske valgmyndigheter at rundt en fjerdel av stemmene kom via posten.

På grunn av koronapandemien forventes det at rekordmange vil benytte seg av muligheten i år. Det er ikke alle like fornøyd med.

Innbitt Trump

President Donald Trump har gjentatte ganger gått hardt ut mot poststemmer, og advarer om at dette vil føre til valgfusk.

– Dette kommer til å bli svindel man aldri har sett maken til, tordnet presidenten under den første debatten mot rival Joe Biden.

Trump mener demokraten på ulovlig vis vil dra nytte av poststemmene, og presidenten har flere ganger sådd tvil om gyldigheten av valgresultatet.

– Bullshit

Colorado er én av fem delstater hvor alle velgere får utdelt stemmesedlene via post, både ved lokale, statlige og føderale valg. Her fnyser innbyggerne av presidentens advarsler.

– Det er bare bullshit, virkelig. Fullstendig bullshit. Postvesenet jobber for harde livet, sier Kathy Gaffney.

Hun har flere tiårs erfaring som postbud, og er nå pensjonist. Gaffney er stolt av kollegaene sine, og ber velgerne tro henne på at stemmesedlene er trygge hos postvesenet.

Det pensjonerte postbudet Kathy Gaffney ber amerikanske velgere ha tiltro til postvesenet. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

Hun ser bare én forklaring på presidentens innsigelser mot poststemmer.

– Han er redd for ikke å bli gjenvalgt, sier hun til TV 2.

Økt valgdeltakelse

En studie viser at valgdeltakelsen i Colorado har økt etter at delstaten innførte poststemmer, særlig blant velgergrupper som vanligvis holder seg hjemme.

Jill Holmes mener poststemming er beleilig. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

Colorado-innbygger Jill Holmes kommer til å sende sin stemme med posten i år, som hun alltid gjør.

– Delstaten vår lar oss gjøre det. Det er beleilig og noe vi gjør hvert valg, forteller hun. Holmes er Biden-tilhenger, og frykter Trump vil bruke poststemmene som et argument dersom han skulle tape valget.

– Jeg tror han vil kjempe mot resultatet, han vil gjøre alt han kan. Han er ustoppelig når det kommer til de greiene, sier hun oppgitt.

Minimalt problem

Innbyggerne i Colorado er ikke alene om å avfeie presidentens advarsler. Mens det finnes isolerte tilfeller av valgfusk, som i primærvalget i Nord-Carolina i 2018 og i New Jersey tidligere i år, konkluderer en rekke studier med det samme: poststemming fører ikke til økt valgfusk og valgfusk er ikke et generelt problem i USA.

I en gjennomgang av 2016-valget fant Washington Post kun ett tilfelle av valgfusk via poststemmer.

I delstaten Oregon, hvor man har benyttet seg av poststemmer ved hvert valg siden 2000, har det kun blitt registrert 14 tilfeller av valgfusk.

– Det er ganske enkelt ikke noe grunnlag for konspirasjonsteorien at stemming via post fører til valgfusk, sier Ellen Weintraub, leder for den Føderale valgkommisjonen til BBC.

I en studie fra 2017 slår Brennan Center for Justice fast at valgfusk finner sted i mellom 0.00004 og 0.0009 prosent av alle avgitte stemmer.

Sagt med andre ord: det er større sannsynlighet for at amerikanere blir truffet av lynet enn at de jukser ved et valg.