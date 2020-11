– Overrasket over at man kunne tjene såpass bra uten å kle seg naken

Flere kjendiser har kastet seg over den nye applikasjonen «Onlyfans», hvor følgerne betaler for å se innholdet som er lagt ut. En av dem er Maria Elvegård, som ville prøve den populære appen da hun ble tipset om den tidligere i år.

Hun holder til utenfor London, men hjemme i Norge er hun kanskje mest kjent som ekskona til John Arne Riise.

KLEDD I LÆR: Maria Elvegård like å posere i lær på både Instagram og «Onlyfans». Foto: Skjermdump Instagram/mariaelondon

– Jeg trodde kun jenter som ville ta nakenbilder kunne være med der, forteller Elvegård til God kveld Norge.

Selv legger hun kun ut lettkledde bilder. Hun har satt seg en grense, selv om hun får flere forespørsler om å dele nakenbilder.

– Jeg tar ikke av meg klærne, understreker hun og fortsetter:

– Man blir spurt om det med jevne mellomrom, men da referer jeg til den lille beskrivelsen i «Onlyfans». Der står det at jeg ikke tar nakenbilder. Så grensen går ved bikini og undertøy, forteller hun.

Gir mer penger for nakenhet

Elvegård liker å dele bilder med blanke klær som skinnende leggings og jakker. Hun ville teste appen med en liten utfordring til seg selv:

– Jeg ville se hvor bra jeg kan gjøre det der uten å kle av meg alle klærne, forklarer hun.

Så langt har det gått bra og hun har fått flere hyggelige tilbakemeldinger om at folk liker innholdet hennes. Hun får likevel også meldinger fra folk som ber om mer enn bilder i bikini og undertøy.

– Det er såklart noen meldinger der de spør om jeg kan vurdere å ta av meg klærne, så skal de sende masse penger, sier Elvegård.

Hun forteller at hun ikke gjennomfører slike toppløse forespørsler.

Overraskende summer

Den største inntektskilden til Elvegård kommer fra et merke hun er konsulent for, men «Onlyfans» kommer på en andreplass over inntektskildene hennes og Instagram på tredje.

FORNØYDE FØLGERE: Maria Elvegård opplever at hennes følgere er fornøyd med innholdet hennes selv om hun ikke kler seg naken. Foto: Skjermdump Instagram / mariaelondon

Inntektene hun drar inn på «Onlyfans» blir Elvegård sjokkert over:

– Jeg er overrasket over at det skulle bli så mye. Jeg har ikke gjort en skikkelig «effort» enda, så jeg tenker å legge litt mer i det etterhvert.

Med alle disse inntektskildene samlet så gir det en god totalsum. Hun forklarer at hun kan få alt fra 10 til 100 pund på bildene hun legger ut.

Summen varierer ut fra hva følgerne gir i tips, og hvor mye Elvegård selv velger at det skal koste dem i måneden å følge profilen hennes.

– Hva er det høyeste du har fått?

– Det høyeste må vel være 300 pund. Det er ganske mye vil seg si, svarer hun og legger til at det er summen hun har fått på bare ett bilde.

Elvegård opplever også å motta penger fra følgere som har spesifikke ønsker om hva hun skal bruke på bildene.

– Jeg har også fått 615 pund for å kjøpe meg et par Yves Saint Laurent-sko jeg kunne ha på meg på «Onlyfans», forteller hun.

Elvegård har gått til innkjøp av skoene og bruker dem jevnlig på «Onlyfans» ettersom hun synes de er veldig fine. Det har også skjedd at hun har mottatt mindre beløp til lignende ting, og det er hun bare positiv til.

Elvegård forteller om ei jente som fortalte i et britisk morgenshow at hun tjente 10.000 pund i måneden på «Onlyfans».

– Det er hennes dagjobb nå, og hun kler seg naken da. Jeg tror det er flere muligheter dersom man kler seg helt naken, forklarer Elvegård.

Selv ønsker hun å legge litt mer innsats i videoene og bildene hun publiserer fremover for å tjene mer, men mener at de som kler seg nakne har større mulighet til å tjene masse penger.

«Onlyfans» skiller seg fra andre sosiale medier

Førstelektor i medier og kommunikasjons ved Universitetet i Oslo, Steffen Krüger, forteller at mange bruker etablerte sosiale medier som portefølje i håp om å tjene penger på det de har å tilby.

FØRSTELEKTOR: Steffen Krüger mener at «Onlyfans» handler om finansiell kapital, mens for eksempel Instagram dreier seg mest om sosial og kulturell kapital. Foto: Universitetet i Oslo

Men her skiller «Onlyfans» seg ut.

– «Onlyfans» er den første plattformen som har suksess med å tilby innhold som brukeren betaler for. Slik jeg oppfatter det har siden blitt det nye «The Twitch» for porno, sier Krüger.

«The Twitch» er en streamingtjeneste som er spesielt populær blant gamere.

Krüger mener at plattformer som «Onlyfans» kan være med på å normalisere pornografi i samfunnet, og at det gjerne ikke vil ha noe å si for fremtidige jobber at man har en egen side.

– Dersom et stort nok antall borgere har en «Onlyfans»-kanal, og tjener penger på å kle av seg foran kamera, så er det kanskje ikke lenger problematisk å ha en «porno-fortid», sier førstelektoren.

Han forklarer at på sosiale medier som Instagram dreier det seg ofte om sosial og kulturell kapital, mens på «Onlyfans» handler det om finansiell kapital. Dette er en stor faktor til at det har blitt så populært.

«Onlyfans» ble stor da koronapandemien kom, men Krüger tror ikke det er korona alene som er årsaken til at det ble stort.

– Jeg tror korona kan ha virket som en katalysator for «Onlyfans»-plattformen, sier han.

Fra liten til stor følgerskare

Elvegård startet med «Onlyfans» under koronapandemien i mai da hun ble tipset av ei venninne, og har nå brukt applikasjonen i fem måneder.

– Jeg har mer tid til å være online og til å ta bilder under korona, forteller hun.

Det finnes også andre lignende applikasjoner som for eksempel «Patreon», men Elvegård falt for «Onlyfans» blant annet fordi det er en enkel app å bruke.

MER ENN FORVENTET: Maria Elvegård har opplevd å tjene mer penger enn hun først forventet på «Onlyfans». Foto: Skjermdump Instagram/mariaelondon

– Jeg føler også at suksessen er bedre på «Onlyfans» og folk kjenner bedre til appen, sier hun.

Elvegård bekrefter at hun kommer til å fortsette med undertøysbilder også etter koronapandemien.

– Jeg skal fortsette så lenge jeg har tid. Jeg var overrasket over at man kunne tjene såpass bra uten å kle seg naken, forklarer hun.

Hun startet med å publisere bilder i lær og bikini på Instagram først, og da hun startet med «Onlyfans» har antall følgere økt på hennes Instagram-profil.

– Jeg hadde egentlig bare 4-5000 følgere, så i mars fikk jeg plutselig 10.000. Så steg det hver måned, forteller Elvegård som nå er oppe i 70.000 følgere på Instagram.

Elvegård har en anelse om hva som har ført til den store følgerskaren på Instagram:

– Jeg tror det kommer av «lock down». Folk har vært inne, hatt mer tid og surfet på mobilen, forklarer hun.