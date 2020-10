Trump langer ut mot Fauci: – Fyren er en katastrofe

00 00 00 00

USAs president Donald Trump holdt mandag ettermiddag telefonkonferanse med flere av sine valgkampansatte.

Enkelte av de valgkampansatte hadde også invitert en rekke journalister, deriblant fra CNN, til å være med på samtalen, noe presidenten tilsynelatende var klar over selv.

– Hvis det er en reporter med i samtalen, så kan du gjengi akkurat dette slik jeg sa det, jeg kunne ikke brydd meg mindre, sa presidenten ifølge New York Times-journalist Maggie Haberman.

Truer med sparken

Søndag deltok smittevernekspert Anthony Fauci på programmet «60 Minutes». Fauci kritiserte presidentens arrangement i Rosehagen, som senere har blitt erklært et «superspreder-arrangement». Fauci sa også at han «ikke var overrasket» over at Trump ble smittet av koronaviruset.

I telefonsamtalen mandag slår presidenten tilbake mot Faucis TV-opptreden.

– Hver gang han er på TV er det alltid stor oppstandelse, men det blir større oppstandelse om du gir ham spraken. Fyren er en katastrofe, sier Trump i samtalen, gjengitt av blant annet Axios.

– Folk er lei

Presidenten har gjentatte ganger blitt kritisert for sin håndtering av koronapandemien, noe som også gir utslag på meningsmålingene. Selv sier Trump at det amerikanske folk er lei av å høre om viruset.

– Folk er lei av COVID. Jeg har store valgmøter. Folk bryr seg ikke. Bare la oss være i fred, folk er lei av det. Folk er lei av å høre på Fauci og alle disse idiotene, fortsetter Trump.

Han legger til at Fauci er «en fin fyr», men påpeker at den erfarne smitteverneksperten har «vært her i 500 år».

Koronapandemien har så langt tatt livet av over 215 000 amerikanere. Presidenten mener tallet ville vært langt høyere om han hadde lyttet til Fauci.

– Fauci er en katastrofe. Om vi hadde lyttet til ham, ville det vært 500 000 døde, sier presidenten.

Ordkrig etter reklame

Til tross for at presidenten har lite til overs for Faucis smittevernråd, brukte Trump-kampanjen Fauci for alt det var verdt tidligere denne måneden. I en video publisert av Trump-kampanjen brukes blant annet et klipp der det fremstår som Fauci roser Trump-administrasjonens håndtering av viruset.

– Jeg kan ikke forestille meg at noen kunne gjort noe mer, sier Fauci i klippet som benyttes i videoen.

Videoen førte til en ordkrig mellom Fauci og presidenten, og smitteverneksperten hevdet at ordene var tatt ut av kontekst.

– I mine nesten fem tiår i offentlig tjeneste har jeg aldri offentlig støttet en politisk kandidat. Kommentaren som ble tilskrevet meg, uten min tillatelse, ble tatt ut sammenheng fra en uttalelse jeg hadde for noen måneder siden om innsatsen til folkehelsemyndighetene, sa Fauci i en uttalelse til CNN.