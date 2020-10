Fant håndskrevet ark på cella til Makaveli Lindén (22)

Et sentralt tema i rettssaken mot Makaveli Lindén er hva som skjedde i minuttene da han knivstakk Heikki Bjørklund Paltto (24) mer enn 40 ganger. Et ark funnet på cella hans kan kaste lys over hendelsesforløpet.

Overvåkningsbilder tatt 07.41 den 15. oktober for to år siden viser Makaveli Lindén i et parkeringshus på Majorstua i Oslo.

Han går og bærer på en PC-veske i skinn som han nettopp har ranet til seg fra en mann som hadde parkert bilen sin og var på vei til jobb.

For ikke å bli tatt av politiet, løp den svenske 22-åringen de rundt 500 meterne fra garsjeanlegget til Majorstua skole. Like ved skolen ligger en leilighet med en inngjerdet bakgård.

I Oslo tingrett mandag forklarte Lindén at han hoppet over gjerdet, gikk inn i bakgården og banket på en dør, men uten at noen åpnet.

Da satte han seg ned og tok en røyk, ifølge egen forklaring. Så kom Heikki Bjørklund Paltto og åpnet.

Hva som skjedde i de påfølgende minuttene, er blant tingene politiet har forsøkt å få klarhet i.

Volden pågikk lenge

Funn på åstedet tyder på at Paltto, som ble drept med 44 eller 45 knivstikk, har blitt holdt fanget over tid. Lindén sa at han blant annet bandt fast offeret sitt.

Spor på åstedet tyder på at det har vært kamp, og det er funnet skader som viser at Paltto har forsøkt å avverge angrepene fra svensken.

Nøyaktig hvor lenge volden har pågått er, slik TV 2 forstår det, uklart.

PASSES PÅ: Makaveli Lindén ankom Oslo tingrett i følge med flere vakter mandag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lindén ble pågrepet i Frankrike etter åtte dager på flukt. I april i fjor ble han utlevert til Norge.

Kort tid etterpå, da han satt fengslet i høysikkerhetsfengselet Ila i Bærum, fant betjentene flere håndskrevne A4-ark som svensken hadde skrevet.

Fant håndskrevet ark

Et utdrag fra brevet ble lagt frem i retten mandag.

«Jeg angrer på at jeg ikke visste hvordan jeg kunne gi ham en rask død», står det blant annet på lappen.

Selv om Lindén i retten sier at han kun husker fem av de over 40 knivstikkene, underbygger teksten politiets hypotese: At trusselsituasjonen og volden har pågått over noe tid.

VIL HA BEHANDLING: Forsvarer Øystein Storrvik vil kreve tvungen psykisk helsevern for Makaveli Lindén. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det ble funnet under en raksaking på cella. Han var i en ganske forvirret tilstand på den tiden. De sakkyndige hadde vurdert ham som psykotisk, sier forsvarer Øystein Storrvik.

– Hvordan synes du det som står på lappen stemmer med det øvrige bevisbildet?

– De tekniske funnene tyder på at episoden kan ha vart over noe tid. Han husker ikke, men han benekter heller ikke at det kan ha vært slik.

Stjal klær

Etter drapet tok Lindén på seg klær han fant i leiligheten før han rømte i retning Frognerelva.

– Tenkte du på å ringe noen da du så skadene Paltto var påført, spurte statsadvokat Trude Antonsen.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nei, svarte Lindén.

I retten mandag sa 22-åringen at han føler anger, men at han var syk da drapet skjedde.

Sakkyndige psykiatere har vurdert Lindéns helse. De har konkludert med at han var psykotisk etter drapet, men kan ikke slå fast om han var det under drapshandlingen.

Lindén har blant annet sagt at en stemme i hodet hans sa at han måtte få Paltto til å sove.

Aktoratet har lagt ned forbehold om at de vil be om tvungen psykisk helsevern, noe Lindén og hans forsvarer, Øystein Storrvik, vil støtte