Anerkjent journalist: – Disse kan erstatte van Dijk

Virgil van Dijk er trolig ute resten av sesongen med en leddbåndskade. Nå tror The Athletic-journalist James Pearce at Liverpool kommer til å handle i januar.

Få kjenner bedre til hva som rører seg i og rundt Liverpool enn James Pearce. Den anerkjente journalisten har fulgt klubben en årrekke, og spår nå at Virgil van Dijks leddbåndskade tvinger den regjerende Premier League-mesteren ut på overgangsmarkedet i januar.

– Jeg vil bli overrasket om de ikke signerer noen i januar. Jeg ser ikke for meg en situasjon der de spiller hele sesongen med den troppen de har nå, sier Pearce til TV 2.

Etter salget av Dejan Lovren i sommer har Liverpools dekning på stopperplass vært begrenset. Med van Dijk ute, tror Pearce klubben angrer på at de ikke erstattet kroaten.

– Realiteten er at Van Dijk er uerstattelig, og Liverpool må bare kjempe videre med det de har. Men det spørs om de ikke angrer seg for at de ikke erstattet Dejan Lovren i sommer, det var et risikabelt spill, sier han og fortsetter:

– Selv om Lovren ikke var den mest populære spilleren på Anfield, kom han med viktige bidrag. De tok en risiko når de valgte å gå inn i denne sesongen med en stopper mindre.

To aktuelle kandidater

Joël Matip og Joe Gomez er duoen som ser ut til å bli Liverpools stopperpar framover, men trolig må det handles i januar.

– Med Matips skadehistorie er det ikke realistisk at han holder ut sesongen, og jeg regner med at speiderne på Anfield vil jobbe hardt de neste ukene.

Allerede i sommer så Merseyside-klubben på muligheten for å hente Brighton-stopper Ben White til klubben. Pearce tror ikke 23-åringen blir mindre aktuell nå.

– Det er en spiller som har vært hyppig nevnt på Anfield, og han gjorde det svært bra på utlån til Leeds i fjor, så han er nok et alternativ.

Pearce tror også klubben vil vurdere Schalkes tyrkiske vidunderbarn, Ozan Kabak.

– Han er nok en annen spiller de ser på, og nok et godt alternativ. Men kanskje ser de også i egne rekker. Jeg vet de har store håp for unggutten Rhys Williams, sier den velinformerte journalisten.

Men uansett hvilken løsning klubben lander på, tror Pearce at erfaringen med å ikke erstatte Lovren i sommer, blir av den dyre sorten.

– Resten av klubbene i Europa vet at Liverpool er desperate nå, og derfor vil prisene fort bli kunstig høye i januar.

Store endringer

Selv om det skulle komme inn en van Dijk-erstatter i januar, venter fortsatt 17 kamper før overgangsvinduet åpner. Og som TV 2s fotballekspert, Brede Hangeland, tror også Pearce på et forandret Liverpool de neste månedene.

– van Dijk er kanskje den spilleren som har endret Liverpool mest i klubbens moderne historie. Han er nøkkelen til at de kan stå så høyt som de gjør nå, og det er nesten umulig å erstatte det han bidrar med, sier Pearce, som tror vi nå får se et enda mer offensivt Liverpool.

– Jeg tror Klopp tenker at uten van Dijk blir det vanskeligere å trygge inn en ledelse og tre poeng. Jeg tror vi vil få se et enda mer offensivt Liverpool, der angrep, og det å score flere mål enn motstanderen, blir det det beste forsvar, sier The Athletic-journalisten.

– Er Liverpool fortsatt favoritter til å vinne tittelen?

– Jeg mener at de var det før sesongen, men dette endrer det. De kan fortsatt klare det, men det blir mye vanskeligere nå, sier Pearce, og legger til:

– Om Klopp klarer å vinne tittelen igjen i år, uten van Dijk, vil det være hans aller største prestasjon som manager.

Gode Alisson-nyheter

Selv om Liverpool må klare seg uten en av verdens beste midtstoppere i lang tid framover, kommer Pearce med ferske rapporter fra Melwood, som inneholder gode nyheter til supporterne.

Alisson kan være tilbake i aksjon tidligere enn først antatt Foto: Peter Powell

– Alisson, som i utgangspunktet var forventet tilbake etter landslagspausen i november, burde være tilbake allerede i slutten av oktober, opplyser Pearce, og fortsetter:

– Det er en massiv forskjell på om det er Adrián eller Alisson som står helt bakerst. Alisson er litt som Van Dijk. Han sprer selvtillit og forbedrer de rundt seg.

I tillegg til Alisson, ser det også lyst ut for Thiago Alcântara. Midtbaneelganten pådro seg en smell i ankelen etter en knallhard takling fra Evertons Richarlison i helgens Merseyside derby, men bør være tilgjengelig allerede til Liverpools møte med Sander Berges Sheffield United førstkommende lørdag.

