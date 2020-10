– Rasismen må rykkes opp med rota

De siste ukene har vist at kampen mot rasisme i idretten på ingen måte er over. Aperop på tribunene er en form for dehumanisering som må slås ned på med alle tilgjengelige midler.

Samme helg som norsk fotballs nye kampanje mot rasisme ble rullet ut, fikk vi et nytt tilfelle av grov rasistisk hets på en norsk fotballbane. Samme helg som samtlige eliteserieklubber markerte sin støtte til kampen mot rasisme, ble en ung fotballspiller kalt «apekatt» av en vakt på Sandefjord Arena.

Det er den andre grove rasismesaken vi har hatt i eliteserien denne høsten. Dette er en av de mest primitive og eldste formene for rasisme. Å sammenligne mennesker med dyr, og spesielt aper, har vært en gjenganger opp gjennom rasismens dystre historie.

Det er en form for dehumanisering som har vært brukt for å forsvare grov undertrykking, diskriminering og overgrep.

De aller fleste har heldigvis en ryggmargsrefleks som reagerer umiddelbart på denne typen åpen, utilslørt rasisme. Dette er en form for rasisme som aldri kan bortforklares. Det går ikke an å påstå at man ikke «mente det på den måten» eller at «det bare datt ut».

Hvis du ikke har fått med deg at det er dypt rasistisk å kalle en person med mørk hud «ape», er det din egen feil. Da må du også leve med konsekvensene.

Mange er opptatt av å påpeke at de som roper rasistisk hets er i mindretall. Det er heldigvis riktig. Men så lenge rasismen skjer på norske stadioner og tribuner, har alle i norsk fotball et felles ansvar for å gjøre alt som står i vår makt for å bekjempe rasismen.

Det er spesielt at vi har fått to så tydelige, konkrete rasismesaker i Eliteserien på så kort tid. Det er for tidlig å si om dette er en trend eller om det er mer tilfeldig.

Kanskje gjør færre tilskuere på tribunene at det er lettere å fange opp rasistiske rop. Kanskje blir internjustisen på tribunene mindre framtredende når de vante supportermiljøene splittes opp.

Kanskje er dette et tegn på økende polarisering også på norske fotballtribuner. Man skal ikke bruke mye tid i diverse kommentarfelt på internett før man kommer over rasistiske ytringer som er så drøye at man blir kvalm. Det er ikke utenkelig at den tonen sprer seg videre til andre arenaer enn de digitale.

Fotballspilleren Kevin-Prince Boateng har tidligere sammenlignet rasisme med en farlig og smittsom sykdom. Han mente at fotballstadioner på sitt beste kan fungere som en arena der folk samles på tvers av hudfarge og bakgrunn, men at det også er en risiko for at fotballstadion blir en arena der friske mennesker smittes av rasisme. Fotballen kan være en del av løsningen i kampen mot rasisme, men man kan også risikere at fotballen blir en del av problemet.

I en tid der smittevern plutselig har blitt noe vi alle forholder oss til, må vi også styrke smittevernet mot rasisme. Norsk fotball er nå inne i en enormt viktig periode. Vi kan ikke tillate at disse aperopene får spre seg videre.

Lyspunktet er at mye allerede har skjedd siden Amahl Pellegrino ble utsatt for rasistisk hets i Ålesund for to uker siden. Da Aalesund ba om hjelp etter ropene mot Pellegrino hadde man ingen felles retningslinjer å forholde seg til. Det resulterte i en straff de aller fleste, meg inkludert, mener er altfor mild.

Etter gårsdagens hendelse så vi at sportsdirektør Espen Bugge Pettersen umiddelbart kom på banen. Reaksjonene var denne gangen langt tydeligere, og vakten som har innrømmet å ha kalt Camara en ape er nå permanent utestengt.

Idretten trenger felles spilleregler. Å utsette andre for rasistisk hets er et alvorlig overtramp og må få konsekvenser. Det kan ikke være opp til hver enkelt fotballklubb eller idrettslag å avgjøre hva som er en passende straff for grov rasistisk hets.

Skal vi unngå at fotballtribuner blir en arena der rasismen får spre seg, må den rykkes opp med rota så fort som mulig. Bare slik kan fotballen bli en del av løsningen i kampen mot rasisme, og ikke en del av problemet.