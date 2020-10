Myrhol med landslagstroppen – men skal ikke spille

Mandag ble spillertroppen til håndballguttas kvalifisering til EM i 2022 i november offentliggjort. Blant dem er veteranene Kent Robin Tønnesen og Bjarte Myrhol tilbake på landslaget.

Myrhol har slitt med sykdom og skader i lang tid og gikk glipp av EM i januar. Han har operert skulderen og er ikke i spill for danske Skjern. 38-åringen er varslet ute til nyttår, men er likevel inne i troppen.

– Han er skadet, og vil nok ikke være aktuell for spill i den samlingen der. Jeg hadde en prat med Bjarte for to dager siden, som var veldig interessant, synes jeg. Han bruker mesterskapet som motivasjon og ønsker å komme tilbake, forteller landslagssjef Christian Berge da han gjestet TV 2s håndballpodkast «Kommentatorbua».

Hele episoden med Berge og hva han sier om uttaket kan du høre her.

– Det er lenge siden han har vært inne, og så har vi gjort det på tidligere samlinger når vi har tatt inn spillere som har vært skadet i forhold til at de kan få jobbe med fysiske timer. Det skal vi gjøre med Bjarte nå, forklarer Berge.

Har et håp om Myrhol i VM i januar

– Det kan være han ikke er spilleklar før nyttår. Er det usikkerhet rundt om han blir med til VM?

– Jeg har jo et håp, helt klart. Det tror jeg også han har når det gjelder å få vært med på det mesterskapet. Det er i hvert fall en fin gulrot som ligger i bakkant i forhold til gjenopptreningen av skaden. Så prøver vi alt vi kan for å lykkes med det.

– Bjarte er jo en som går foran i den kulturen som vi har bygget opp. Jeg tror nok også at han kommer til å synes det er vanvittig godt å være i det miljøet igjen. Han ringte og spurte om det var mulig at han kunne komme på samling, og selvfølgelig er det det, tenker jeg. Jeg ønsker å ha Bjarte i nærheten av laget hele tiden, jeg, understreker landslagssjefen.

Berge forteller at Myrhol skal igjennom en del trening med det fysiske apparatet under samlingen i november.

– Det har gått såpass lang tid siden operasjonen at han skal begynne å utfordre skulderen litt mer enn i de øvelsene han har gjort til nå. Da er det veldig greit å ha kyndig hjelp.

– En Bjarte i slag er verdensklasse, så må vi prøve å få han opp dit så fort som mulig, sier Berge.

To debutanter inn i troppen

Berge gir også plass til to debutanter i troppen til EM-kvalifiseringen til håndballgutta 4. og 8. november.

Tidligere Elverum-spiller Erik Thorsteinsen Toft, nå i danske Mors-Thy, er ny på venstreback.

Han kommer inn for William Aar som var med i EM sist.

– Spillerne som skal dra lasset for Norge i EM-kvaliken, og også i VM i januar, er på plass. Men det er spennende at Berge ønsker å teste Thorsteinsen Toft som har et tungt skudd fra distanse, og som i tillegg har stått godt i forsvar for klubblaget i Danmark. Det blir spennende å se han på et høyere nivå, sier TV 2 sin håndballekspert, Bent Svele.

På venstrekant kommer Olaf Richter Hoffstad fra ØIF Arendal inn for en skadet Alexander Blonz.

På høyreback er konkurransen knallhard.

Kent Robin Tønnesen er tilbake etter skader som holdt han ute av både VM i 2019 og EM i 2020.

Han, Magnus Abelvik Rød og Harald Reinkind er de tre som fikk plass denne gangen, og det betyr at Eivind Tangen er ute av troppen. Tom Kåre Nikolaisen som debuterte i EM er også ute.

All aktivitet er stoppet i over ni måneder på grunn av korona, men første uken i november møter Norge først Latvia på hjemmebane, og deretter Italia borte i de to første av seks kamper i kvalifiseringen til EM i 2022.