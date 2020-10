Erik Sæters (23) løpestunt endte hos legen

For én måned siden tapte realityprofil Erik Sæter (23) et skjebnesvangert veddemål mot forfatter og Farmen-programleder Mads Hansen (36).

23-åringen hadde nemlig sagt at dersom Hansens bok «Min instastory» solgte flere enn 10.000 eksemplarer den første uken, skulle han løpe fra Oslo til Kristiansand. Og slik ble det.

Onsdag 7. oktober la han og kompisen Einar Øien ut på sin livs lengste joggetur med Sæters storebror, Erlend Elias Bragstad (38), i følgebil. Søndag var 376 kilometer tilbakelagt, en politiarrest unngått, og målet nådd.

«Døde» tær

Sæter kom imidlertid ikke fra løpeturen uten skrammer. Foruten en rygg som slo seg vrang i innspurten, hadde føttene også fått nok – noe 23-åringen delte med følgerne sine på Instagram søndag kveld.

Se video av det skrekkelige synet som møtte Sæter da han tok av bandasjen i videovinduet øverst i saken. Vi advarer mot sterke bilder.

– Jeg trodde en stund at tærne mine hadde dødd, forteller Sæter til TV 2 mandag.

23-åringen hadde ikke fjernet bandasjen på føttene på noen dager, og synet som møtte han etter endt løpetur var mildt sagt sjokkerende. Det var dog en annen faktor enn utseendet som fikk han til å oppsøke lege mandag morgen.

MAKABERT SYN: Slik så føttene til Erik Sæter ut da han tok av bandasjen på føttene. Foto: Privat

– Det som bekymret meg var jo at jeg ikke hadde vondt. Tærne hadde overhodet ikke normal farge og var full av blemmer, men jeg kjente dem ikke, sier Sæter.

Ble redd

Storebrors prognoser søndag kveld hjalp heller ikke nevneverdig på bekymringene.

– Han mente jo at jeg måtte dra på sykehuset umiddelbart, at jeg hadde fått koldbrann og helt sikkert livsfarlige infeksjoner. Når noen sier noe slikt, så blir man jo redd, sier Sæter og humrer.

23-åringen oppsøkte legen mandag, og ble beroliget med at det hele nok ser verre ut enn det er.

– De tror ikke det er noe farlig. Det er sånn det blir hvis du går i våte sko lenge, sier 23-åringen, som nå har smurt føttene inn i vaselin, og kan konstatere at de allerede ser mye bedre ut.

ALLEREDE BEDRE: Erik Sæter forsikrer om at tærne ser bedre ut mandag ettermiddag enn de gjorde søndag kveld. Foto: Privat

Kranglete rygg

Sæter konstaterer at kroppen har hatt det bedre, men at han er fornøyd med å ha fullført.

– Det er ikke ofte man har følt seg så utmattet, men samtidig så er det en veldig deilig følelse. Mentalt har jeg det veldig bra, fysisk, ikke fullt så bra. Jeg fikk også tatt røntgen av ryggen da jeg var hos legen, og den er jo ikke helt god. Jeg har hatt lignende smerter i den før, i fjor sommer, så det er et tilbakevendende problem, sier Sæter.

– Jeg begynner å bli en gammel mann, fleiper 23-åringen.

Sæter forteller at han i begynnelsen ble drevet av at folk tvilte på at de kom til å gjennomføre.

– Da måtte jeg jo. Men da vi endelig nådde målet, så gikk det opp for meg at dette hadde vært litt av et eventyr. Det ble noe jeg og Einar hadde gjort sammen, og ikke så mye for å overbevise noen andre, forklarer Sæter til TV 2.

– Så. Var det verdt det?

– Det er jo noe jeg kommer til å huske og fortelle om resten av livet. På den andre siden, så er det jo helt meningsløst, avslutter 23-åringen og humrer.