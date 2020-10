Takker Norge for støtten etter terroren: – Det er en stor trøst

Den franske ambassadøren i Norge er rørt over nordmenns respons etter at en lærer ble halshugget utenfor Paris.

Drapet på den franske historielæreren Samuel Paty (47) har vekket sterke reaksjoner både i Frankrike og internasjonalt.

Paty ble fredag halshugget utenfor skolen han jobbet på i en Paris-forstad. I dagene etter drapet har det blitt holdt flere demonstrasjoner og minnemarkeringer i Frankrike.

Også i Norge har mange vist sin avsky og medfølelse. Utenfor den Franske ambassaden i Oslo har flere lagt blomster og kort.

– Vi er utrolig rørt, sier den franske ambassadøren Pierre-Mathieu Duhamel til TV 2.

– Barbarisk handling

Den franske ambassadøren er forferdet over det som har skjedd.

– Jeg vil alltid huske det øyeblikket jeg hørte om hendelsen. Det er en barbarisk handling, begått midt på gaten i en fransk by mot en lærer, sier Duhamel.

Historielæreren ble drept mens han var på vei hjem fra skolen han jobbet på. Paty hadde mottat trusler etter at han viste frem karikaturtegninger av profeten Muhammed da han underviste om ytringsfrihet.

– Han angrep en lærers frihet til å undervise i klasserommet sitt. Han angrep måten barna våre lærer kritisk tenking på og om tankefrihet. Han angrep overføringen av kunnskap om demokratiske verdier, sier Duhamel.

– Hele miljøet er preget

Ambassadøren sier at hele Frankrike er sjokkert over at en lærer har blitt drept for å gjøre jobben sin.

– Skolen står i sentrum av vårt demokrati, det er arenaen for læring av kunnskap, og på samme tid et felles verdigrunnlag som definerer oss som en nasjon, sier Duhamel.

Han har også tett kontakt med det franske miljøet i Norge. Det bor rundt 5000 franskmenn i Norge og mange er sterkt preget av det som har skjedd.

– Det er like mye forferdelse og dype følelser hos franskmenn i Norge som overalt ellers i Frankrike, sier ambassadøren.

Takker nordmenn

Mange nordmenn og norske politikere har vist sin støtte til Frankrike på sosiale medier etter drapet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsminister Erna Solberg (H) reagerer begge sterkt på drapet.

– Alvorlige og grusomme nyheter om terrorhandlingen i Frankrike. Vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet og opplysning. Mine tanker går til offerets nærmeste, kolleger og elever, skriver Solberg på Twitter.

Den franske ambassadøren er rørt og takknemlig over den overveldende responsen.

– Franske myndigheter og jeg er svært takknemlige overfor statsministeren, utenriksministeren og alle nordmenn som har uttrykt sin medfølelse, sier Duhamel.

Han sier at de har fått støtteerklæringer fra både enkeltpersoner, fagforeningsorganisasjoner og regjeringsmedlemmer.

– Dette er bevis på det sterke vennskapet mellom våre land som først og fremst er forankret i vårt verdifellesskap, som tanke- og ytringsfrihet, og opplysningsverdien. Alt dette ble angrepet i Frankrike forrige fredag.