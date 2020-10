Over de siste ukene har TV2 gjennom en rekke nyhetsinnslag fra inn- og utland satt søkelyset på en lite omtalt form for piratvirksomhet. De moderne piratene er godt kjent for oss i Tolletaten, og vi ønsker all oppmerksomhet rundt temaet velkommen.

Piratvirksomheten det er snakk om involverer mange aktører, og finnes i mange ulike utgaver og innpakninger. Bokstavelig talt. Dagens piratvarer kommer ikke lenger sjøveien, men flybåret til Norge, bestilt over nettet, innpakket i bobleplast og papp.

– En trussel for deg

Det dreier seg om legemidler, barneleker, klokker, bildeler, klær, legemidler og elektronikk. Felles for dem alle er at de ikke er det de utgir seg for å være. Og at de innebærer risiko. Piratvarer utgjør en trussel – for deg, dine nærmeste og samfunnet som helhet.

TOLLDIREKTØREN: Øystein Børmer. Foto: Bård Gudim / Tolletaten.

Årlig strømmer det piratkopierte varer inn til Europa med en verdi på mer enn 5000 milliarder kroner. Gjennom vår kontrollvirksomhet stopper Tolletaten daglig falske produkter på vei til norske forbrukere. Farlige kjemikalier, elektrisk støt, kvelning og brann er noen av farene som følger med på kjøpet. Det eneste som er sikkert, er at ingen vet hva de får.

Penger rett på bok til kriminelle

Vi avdekker falske barneleker med helsefarlige kjemikalier og løse smådeler, falske bremseklosser og airbager til familiebiler, brannfarlige mobiltelefoner og legemidler antagelig ingen vet hva egentlig inneholder. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå hvordan disse produktene utgjør fare for liv og helse.

Som forbruker bør du vite at de som kopierer andres produkter er opptatt av rask profitt. De behøver verken å tenke på kvalitet eller rennommé, og langt mindre ta kostnader knyttet til materialer og stoffer som er trygge for deg og helsa di.

Faller du for fristelsen til å kjøpe en falsk vare, er også sjansen stor for at du setter penger rett på bok til kriminelle nettverk. Sammenhengen mellom piratkopier og organisert kriminalitet blir stadig bedre dokumentert.

Ifølge FN er piratvirksomhet å regne som en av de største inntektskildene til organiserte kriminelle. Pengene de tjener på falske produkter brukes til å finansiere andre illegale aktiviteter, som menneskehandel, narkotikasmugling, hvitvasking og terror.

Vil holde tilbake varer

Hvordan senker vi disse piratene?

Mange peker på regelverket. Særlig næringsaktører og media har etterlyst et regelverk som i større grad ansvarliggjør og straffer involverte aktører. Det er mange land å se til. I Nederland risikerer man opptil 4 års fengsel og 820.000 kroner i bot dersom man blir tatt med en falsk merkevare. For franskmenn er straffen opptil 3 års fengsel og 3 millioner i bot. Norske myndigheter innfører i 2021 endringer i regelverket som skal harmoniserer våre regler opp mot EU. Med disse regelverksendringene skal det bli enklere for rettighetshaver å be tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som mistenkes å krenke en immateriell rettighet. Det vil også bli mulig for oss i Tolletaten å holde tilbake piratkopier på vei til privatpersoner.

Denne endringen tror vi vil bidra godt, ettersom en stor andel av forsendelser av piratprodukter går rett til forbruker.

Ønsker strengere regler

I tolletaten ønsker vi oppstramminger i regelverket velkommen. Men det vil være naivt å tro at regelverket alene tar knekken på piratene. Så lenge det er etterspørsel, så vil det finnes tilbud av piratvarer. Narkotika og dopingmidler er eksempler på ulovlige produkter som omfattes av et strengt regelverk og sanksjoner. Likevel er strømmen av disse produktene jevnt høy. I fjor gjorde vi nær 4.000 beslag av narkotika – mer enn 10 narkotikabeslag om dagen - flere av dem svært store. Vi beslagla godt over 100.000 enheter med dopingpreparater. Antall forsendelser av disse stoffene er en voksende utfordring, til tross for at regelverket på området er klokkeklart. Så lenge etterspørselen er der, så holder bakmennene koken. Det samme gjelder for piratvarer.

– Klarer ikke kontrollere alt

Tolletaten skal fortsette arbeidet med å beskytte samfunnet mot skadelige og ulovlige varer, inkludert piratvarer. Samtidig, når mer enn 100 millioner kontrollobjekter krysser grensen på vei inn til Norge hvert år, så er det ikke mulig for oss å kontrollere alt. Skal vi knekke piratene er vi avhengige av holdningsendringer og innsats på flere kanter. Myndigheter, næringsliv og forbrukere må bidra i fellesskap.

Gjennom vår kontrollvirksomhet skal Tolletaten stoppe falske produkter, i henhold til gjeldende regelverk og med de ressursene vi har til rådighet. Rettighetshavere må også gjøre sin del av jobben for å hindre at falske produkter når ut på markedet. Det gjør de ved å aktivt forfølge rettighetsbrudd når de blir gjort oppmerksomme på dette. Det skjer i for liten grad i dag.

Til sist er det opp til oss som forbrukere å strupe etterspørselen. Oppskriften er enkel. Ta et tydelig standpunkt, gjør bevisste valg og ikke fall for fristelsen til å legge piratprodukter i handlekurven. Du vet når det er for godt til å være sant!