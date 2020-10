Peugeot var tidlig ute med elbil. De hadde sin elektriske utgave av småbilen 106, de laget en egen variant av Mitsubishi sin storselger i-Miev, som fikk navnet Peugeot iOn – og kunne dessuten tilby varebilen Peugeot Partner.

Så ble det stille en stund. Men i 2020 har de virkelig kastet seg inn i kampen om elbil-kundene igjen. Ikke med én modell - men med flere. Særlig to av dem har truffet godt: De elektriske utgavene av henholdsvis kompaktbilen 208 og crossoveren 2008.

Så godt gåt det at sistnevnte faktisk selges til "overpris" på bruktmarkedet.

Utålmodige kjøpere

Det er jo slik at hvis du skal kjøpe ny bil, er det en viss leveringstid. Minst tre måneder er ikke uvanlig.

Siden etterspørselen etter elbiler er så stor i Norge, kan leveringstiden på disse ofte være lengre enn vanlig. Resultatet er at de som får bil tidlig, kan legge den for salg til høyere pris enn ved å bestille en ny. Det er ofte noen som er villige til å betale litt ekstra, for å slippe ventetiden.

Men vi har ikke sett akkurat dette fenomenet knyttet opp til Peugeot. Før nå.

Peugeot har fått mye skryt for designet på de nye modellene sine. Her representert med elektriske e-2008.

Les vår test av Peugeot e-2008 her

Selges til overpris

Utleveringene av e-2008 er i full gang. Men på bruktmarkedet ligger det en del biler du kan få på dagen mot – gjerne mot et lite pristillegg.

Vi har fulgt med her en stund, og flere biler som er "overpriset" blir solgt ganske raskt.

Så det er ingen tvil om at etterspørselen er høy. Prisavvikene er ikke så store, men 10.000-30.000 kroner over listepris er ikke uvanlig. Det kan naturligvis være lettjente penger.

Elbil-offensiven til Peugeot er i gang

Interiøret i e-2008 skiller seg ut fra mye av det du finner i andre biler. Blant annet kan den leveres med digitale 3D-instrumenter.

Garantivilkår

Bilene vi har funnet har vært både kundesolgte "norske" biler, og importerte biler. Det er greit å understreke at garantivilkårene ved bruktimport ikke er de samme som biler solgt nye i Norge.

Her har vi nemlig fem års garanti – mens i andre land er det vanlig med to eller tre år.

Mange som driver med import av biler tilbyr riktignok egne garantier, som skal tilsvare norsk nybilgarati – men her er det verdt å sjekke hva som faktisk dekkes.

Elektrisk Peugeot – som egentlig ikke er en Peugeot...

– Har truffet veldig bra

– e-2008 har truffet veldig bra. Registreringene jobber seg oppover, og ordreinngangen går fortere. Jeg har ikke studert Finn.no, men har notert meg at noen leverer bilene til ny eier rett etter overlevering fra forhandler. Det er nytt, bekrefter PR- og informasjonssjef for Peugeot i Norge, Stian Gihle.

Han forteller videre at ambisjonene for 2021 er i støpeskjeen nå, og de forventer et sterkt år. De tar med seg en stor ordrereserve fra 2020.

e-2008 leveres kun med forhjulstrekk.

– Denne viser hvor fort elbilmarkedet har snudd

320 kilometers rekkevidde

e-2008 bygger på samme plattform, har samme batteripakke på 50 kWt og samme elmotor på 136 hk, som lillebror e-208. Men e-2008 er strukket noe i både total lengde og akselavstand. Bilen er også 11 centimeter høyere enn e-208.

Det gir mer plass, blant annet i bagasjerommet. e-2008 rommer 434 liter – mens e-208 til sammenligning byr på 265 liter.

Rekkevidden på e-2008 er oppgitt til 320 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Den mindre og lettere e-208-en klarer til sammenligning 340 kilometer.

To nye elbil-merker kommer til Norge

Faksimile: Finn.no

Dyrere på Finn

I Norge starter prisene på 307.900 kroner for e-2008, mens toppmodellen, GT Pack, koster fra 354.900 kroner.

I skrivende stund ligger det seks e-2008 til salgs på Finn.no. Her starter prisene på 365.000 kroner. Den dyreste koster 389.000 kroner.

Om vi tar høyde for utstyr, ligger sistnevnte importbil omtrent ca 12.000 kroner over listeprisen hos Peugeot i Norge.

e-208 har vært litt lengre på markedet. Det ligger mellom 15-20 biler til salgs til enhver tid – og prisene starter på 290.000 kroner.

Vi levde med Nissan Leaf i en uke – les hvordan det gikk

Video: Vi har sammenlignet tre billige elbiler:

Test Peugeot e-208: Den er liten, elegant – og elektrisk