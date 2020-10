Valpesjuke nordmenn fører til økning i beslag på grensen

Selv om trafikken over grensa er kraftig redusert, betyr ikke det at tollvesenet har mindre å gjøre. Snarere tvert imot ser tollerne økt smugleraktivitet på enkelte varer, og noen har begynt å smugle hunder over grensen.

– Det er på ingen måte mindre beslag. Vi har akkurat like mye å gjøre. Det er færre objekter som krysser grensa, men de som skal ha inn varene er bare enda mer oppfinnsomme og kreative, sier toller Martine Jensen (34) som jobber på svenskegrensa på Svinesund.

Hun forteller at tollvesenet er travle på tross av at koronaviruset begrenser trafikken over svenskegrensen. Og spesielt på en type smuglevare har tollerne sett en helt klar økning.

Natt til mandag ble det stanset en bil med fire hundevalper på grensen.

– Disse valpene ble smuglet i en utenlandskregistrert bil i natt. Nå skal de bli sendt til noen som kan håndtere dem, sier Jensen.

Dette er ikke første gang dette skjer i år. Tollvesenet opplyser til TV 2 at de så langt har beslaglagt 17 valper på Svinesund i år. I hele 2019 ble det kun beslaglagt to.

BESLAG: Toller Martine Jensen må frakte hundene til et egnet sted. Siden vil de kanskje sendes tilbake til landet de ble forsøkt smuglet fra. Foto: God Morgen Norge/TV 2

– Det er helt åpenbart en økning. Det kan jo tilsynelatende skyldes koronasituasjonen og at folk sitter på hjemmekontor, sier Henrik Egeberg, pressevakt i Tollvesenet, til TV 2.

Valper er i utgangspunktet lov å frakte over grensen, men det er en rekke krav til papirarbeid og vaksinasjon. Uregistrerte valper må derfor tas hånd om av myndighetene. Noen vil bli sendt tilbake til landet de kom ifra.

– Det er en vare som er legal, men som vi må beslaglegge fordi de ikke har riktig papirer og vaksiner og slikt, forteller toller Jensen.

Mye penger å tjene

Tollerne tror at reiserestriksjoner og hjemmekontor har gjort at det nå er et stort marked for hundevalper, og at kriminelle bakmenn ser en mulighet for å tjene gode penger.

– Vi ser en helt tydelig økning på det. Det er mye å tjene på det. Blir solgt for alt mellom 20 og 30.000 kroner per valp. Det er dyr som ikke har vært hos veterinær og har de nødvendige papirene for å krysse grensen, forteller hun.

Det finnes foreløpig ingen statistikk på hvor mye valpesmugling har økt, og tolletaten tar høyde for at det kan hende den begrensede trafikken over grensen gjør at de nå stopper en større andel av den eksisterende smuglertrafikken.

Nettopp det at de må beslaglegge levende vesener synes tollerne er ubehagelig.

– Det er klart dette går inn på oss. Det er ikke noe vi synes er noe gøy, sier Jensen.

Økning også innen andre varer

Tollvesenet ser også en økning i beslag av andre typer varer.

Tall fra i sommer viser at Tolletaten i distrikt Øst, som strekker seg fra Svinesund i sør til Trysil i nord, har beslaglagt hele 800.000 flere sigaretter så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen i beslaglagte kjøttvarer er på 170 prosent. Brennevin, med en alkoholprosent på over 60, har økt hele 390 prosent, opplyser Per Kristian Grandahl, kontorsjef Svinesund tollsted.

Grandahl understreker at det kan skyldes at det ble tatt veldig lite av denne typen vare på våren i fjor.