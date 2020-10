– Kan ikke fatte og begripe hvorfor de bare kan trumfe dette gjennom

– Nå haster det å vrake prosjektet, sier et enstemmig fagmiljø om sykehusplanene i Oslo. Den ferske Senterparti-politikeren, Jan Bøhler, skiftet parti for å arbeide for saken han brenner aller mest for.

Det har en prislapp på minst 38 milliarder kroner, og kommer til å bli et av Norges aller dyreste fastlandprosjekter.

Etter planen skal det nye regionssykehuset i Oslo stå klart i 2030, og utflytting av flere avdelinger starter allerede neste år.

Planen er at Ullevål sykehus skal legges ned og at det nye, store sykehuset skal bygges på en mindre tomt på Gaustad. Dette har regjeringen vedtatt, og skal stå klart om ti år.

Langvarige konflikter

Men det kommer ikke uten konflikter. Nedleggelsen av Ullevål sykehus ble for første gang vedtatt i 2016. Siden den gang har det oppstått flere nye utredninger og heftige diskusjoner.

Samtlige fagforeninger knyttet til sykehusene er i mot. Det betyr at nær 20.000 ansatte ved sykehusene stemmer mot forslaget om nedleggelse av Ullevål og utbygging på Gaustad. Også flertallet i Oslo bystyre er imot planene.

Og nå ruller ballen på nytt. På tirsdag 19. oktober skal planene, nok en gang, diskuteres i styremøtet på Oslo Universitetssykehus. Men nå mener de tillitsvalgte og fagforeningene at deres argumenter er sterkere enn noen gang.

– Ikke tatt hensyn til smittevern

Et av argumentene er at plantegningene ble laget før koronakrisen. De har, for eksempel, søkt om at Ahus skal bygges 81,5 meter over bakken. Hvis det skjer, vil det bli Oslos tredje høyeste hus, etter Posthuset og Oslo Plaza.

Mandag ble det arrangert demonstrasjon på Rikshospitalet i Oslo, hvor samtlige fagforbund og enkelte politikere var til stede.

Leder i Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, stiller seg sterkt i mot den helhetlige planen sammen med resten av fagmiljøet. Haug peker spesielt på de nye tilleggsrapportene om smittevern, som hun mener er for dårlige.

– Det er ikke tatt hensyn til smittevern eller en potensielt ny epidemi. Man trenger plass, fleksible løsninger og kapasitet. Disse planene vil resultere i store tilleggskostnader i et allerede dyrt prosjekt, sier Haug.

Selv om staten har bestemt seg for å legge ned Ullevål og bygge ut to nye, er det til slutt Oslo bystyre som har siste ord når det gjelder utbyggelsen.

Måtte bytte parti

En av Oslo-politikerne som har engasjert seg i sykehussaken, er Jan Bøhler. Han bekrefter til TV 2 at dette var en av de største faktorene for at han gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i starten av oktober.

– Dette er en sak jeg brenner for, og som jeg tror vil bli svært viktig inn mot valget i 2021, sier Bøhler til TV 2.

– De faglige argumentene holder ikke mål. Og når alle som jobber her, alle foreningene deres står så sterkt mot, så kan jeg ikke fatte og begripe hvorfor de bare kan trumfe dette gjennom, fortsetter den nybakte Senterparti-politikeren.

Også leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er kritisk til sykehusplanene.

STERK UENIGHET: Bjørnar Moxnes i Rødt mener det er på tide å stanse sykehusplanene i Oslo. Nå utfordrer han Jonas Gahr Støre. Foto: Berit Roald/ NTB Scanpix

– Å legge et svært sykehus oppå her, oppå parkeringsplassen, det vil både være ødeleggende for Rikshospitalet og det vil være ødeleggende å legge ned Norges største akuttsykehus. Det skal vi stanse, og derfor er jeg her i dag, sier Moxnes til TV 2.

Avgjørende styremøter

Aksjonen skjer i forkant av at styrene både i Oslo Universitetssykehus (OUS) og Helse sør-øst (HSØ) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus denne uken.

Administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus skriver i en mail til TV 2 at han respekterer argumentene mot utbyggingen, men sier styret vil anbefale å gå videre med planene.

– Min vurdering nå er at det beste for OUS er at vi jobber for å realisere de vedtatte planene. Det er en mulighet til å få nye bygg og nye løsninger for pasientbehandling, utdanning og forskning. Det er en mulighet til å videreføre OUS som storebror i sykehus-Norge med i hovedsak de funksjonene vi kjenner i dag, skriver Bjørnbeth.