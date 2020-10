Mann dømt for voldtekt av mann

En 30 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til fengsel i tre og et halvt år for voldtekt i september 2018.

Fornærmede var en mann som bodde i etasjen under. 30-åringen hevdet de hadde frivillig sex natt til lørdag 15. september for to år siden, skriver Bergens Tidende.

Naboen har forklart at han hadde lagt seg, sovnet og våknet av at mannen forgrep seg på ham.

Han oppsøkte voldtektsmottaket der prøver viste DNA-treff på 30-åringen.

Kvelden før hadde de to vært på vorspiel og gått ut på byen sammen. De gikk ikke sammen hjem, noe tekstmeldinger blant annet viste.

Den dømte mannen må betale 150.000 kroner i erstatning.

– Seksuelle overgrep har et uforutsigbart skadepotensial, og det er derfor viktig at det reageres strengt, uttaler aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen.