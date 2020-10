TV 2-ekspert om Pogba: – Det er stusselig

Se PSG-Manchester United tirsdag fra 20.00 på TV 2 Sport 1

– Hvis de ikke hadde vunnet, hadde knivene vært ute. Han hadde ikke fått sparken, men så er det PSG borte nå i neste kamp. Det er ikke akkurat superstas det heller.

Det sier Erik Thorstvedt i den ferske episoden av TV 2s Premier League-podkast, der blant annet viktigheten av de tre poengene mot Newcastle lørdag for Ole Gunnar Solskjær og hans jobb i Manchester United er blant temaene som tas opp.

Nordmannen skal nå inn i et meget tøft program med sitt lag, som begynner med PSG i den TV 2 Sport 1-sendte kampen fra Paris tirsdag kveld. Deretter venter Chelsea, RB Leipzig og Arsenal i løpet av de neste tolv dagene.

– Det er litt av noen kamper. De kan tape mot PSG, tenker jeg. Det blir ikke noe sjokk. Men så må de slå Leipzig. Det er en gruppe der de glatt risikerer å ryke ut. PSG fikser det, men så står det mellom United og Rasenball.

– Hvor mange poeng må de ta i Premier League i den perioden?

– Han bør ha fire poeng på de to kampene, sier Thorstvedt.

Pogba-praten tar aldri slutt

Skal nordmannen klare det, er det sannsynlig at han igjen bør få det beste ut av Paul Pogba, den evinnelige enigmaen som nesten kan stå som et symbol på berg-og-dalbane-epoken Solskjær selv også har gjennomgått siden han overtok reimene på Old Trafford for snart to år siden.

– Vi har snakket så mye om Pogba at det er helt vilt. Men han greier jo aldri å sette sammen en sesong. Det er det som er problemet med ham. Når du har kostet så mye penger og tjener så mye, så er det stusselig, sier TV 2s ekspert.

Pogba har gått fra det enestående i Solskjærs første tid som sjef, via de mediokre og det totalskuffende i en periode der han også er blitt satt i sammenheng med en overgang til Real Madrid ved hver minste tegn til konflikt eller formsvikt. Også i José Mourinhos tid i Manchester var franskmannen aldri på et stabil nivå i den røde drakten.

– Jeg tror det og sitter mentalt. Det var Mourinho borte og pirket på. Det er for mange andre greier. Det er naturlig at folk har mange andre elementer i livet sitt, vi er forskjellige, «han er sånn og noen andre er sånn», men det er et problem for ham at han ikke kan greie det.

– Og da blir det vel også et problem for klubben og laget?

– Ja. Selvfølgelig, konkluderer Thorstvedt.

Johan Golden på besøk - etterlyser Pogba i viktige perioder

I tillegg til Thorstvedt gjester også komiker og TV-personlighet Johan Golden denne ukens podkast. Den halvt franske fotballentuisasten med bakgrunn fra blant annet TV 2-sportsprogrammet Golden Goal og sin nåværende rolle i Nytt på Nytt er klar på at mye av nøkkelen til rød djevelsuksess ligger hos nettopp 27-åringen fra Lagny-sur-Marne like utenfor Paris.

– Klarer han å komme seg opp på nivå igjen? Da er de gode. Men når er det han har sin gode periode? Har han den når laget trenger at han er veldig god, og det klaffer, så kan det gå veldig bra for Manchester United. Det er visse perioder hvor det er viktigere for ham. Nå hadde for eksempel passet veldig bra for United om han bare leverte en fire-fem-seks-sju ordentlige gode kamper. Så kommer de andre opp på nivå og får selvtillit igjen. At han er litt motstrøms mot laget. Dessverre har de ofte vært slik at når han er dårlig, er laget dårlig, sier Golden.

Tror Pogba kan tennes på ny

Pogba var en av Solskjærs aller viktigste spillere da nordmannen først overtok jobben i Manchester United på midlertidig basis etter José Mourinho i desember 2018, og viste en forrykende form på vårparten som var med på å sikre sin gamle B-lagssjef i klubben jobben som manager på permanent basis. Siden den gang har det dog sving, både for Solskjær og det som på mange måter er hans største stjerne.

– Er ikke det kanskje litt typisk? Etter alt trøbbelet som har vært? Så kommer Ole Gunnar, som kjenner ham fra før, og løfter ham og forteller ham hvor bra han er og hvor viktig han er. Så løfter han seg, og så bare fader konsentrasjonen litt?

– Tror du han kan tenne ham igjen?

– Jada. Det tror jeg. Pluss at vi må jo si det at han, i likhet med resten av det laget, sprang seg selv litt i senk mot slutten av forrige sesong. De ble veldig, veldig trøtte. Så fikk han korona, og så har det vært litt av hvert, konkluderer Thorstvedt.

Les også: Stamsø-Møllers blogg før Solskjær og Pogba ble forent for snart to år siden: – Kan han fikses?

PSG på revansjetokt

Tirsdag heter motstanderen for både Solskjær og Pogba Paris Saint-Germain, et lag som fikk kjenne på nettopp den enorme flyten de røde var inne i sist de møttes. Det var våren 2019, da en utrolig snuoperasjon fra Solskjærs lag sendte pariserne ut allerede på åttedelsstadiet i Champions League den gang.

– Kampen som kommer nå, et PSG med ferten av hevn i neseborene? Den kampen der de røk ut av Champions League mot Manchester United tror jeg de skal hevne, spår Thorstvedt, som også presiserer at han har tro på at landsmannen kan snu ting - nok en gang - i en av fotballverdenens mest utsatte jobber.

– Det rare med Ole Gunnar er at det har gått så enormt opp og ned.I sånne perioder. Jeg tror jo han kan få dette på stell igjen, det er egentlig et enormt godt fotballag, sier TV 2s ekspert.

I podkasten hører du også duoens tanker om Uniteds overgangsmarked, samt en lang, lang rekke av synspunkter rundt det som på mange måter var en fullstendig ellevill Premier League-runde i helgen!

Lytt til PL-podkasten her.