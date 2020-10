Annette (35) brukte seg selv som lokkemat for å lure ut veggedyrene

Den 6. september fikk Annette Fagerberg (35) en melding fra en tidligere gjest, som skrev at de hadde blitt bitt av veggedyr under oppholdet på Sandviken Camping. De sendte med bilder som viste at de hadde røde stikk på nakken, halsen, ryggen og armene.

Da Fagerberg, som driver campingen, gikk inn for å inspisere den aktuelle hytta, fant hun ikke bare ekskrementer, men også levende dyr som kravlet rundt i rommet.

Hun ringte et lokalt skadedyrsselskap umiddelbart, som avtalte inspeksjon to dager senere.

Det Fagerberg ikke kunne se for seg på dette tidspunktet, var hvilket mareritt skadedyrene skulle vise seg å være.

Hun var heller ikke forberedt på at hun måtte bruke seg selv som lokkemat for lure blodsugerne ut i døden.

ETTERTRAKTED: Det er denne hytta på Sandviken Camping nær Rjukan som har veggedyrene. Den er vanligvis blant de mest ettertraktede ettersom den har toalett. Foto: Privat

Må lure dem ut

Det skadedyrbekjemperfirmaet kom til åstedet onsdagen etter, steamdampet de hytta på høy temperatur, mens veggdyrene tøt ut av sprekker i veggen, fra lister og under madrasser.

Hytta ble ribbet for møbler, sengetøyet ble kastet og madrassene ble varmebehandlet i saunaen.

Annette Fagerberg forteller at firmaet deretter la de et hvitt pulver utover gulvet, som tiltrekker veggedyrene, og som tar livet av dem umiddelbart.

Annette Fagerberg fikk deretter beskjed om at noen måtte prøve å lokke ut resten fra veggene. Veggedyr kan nemlig gå i dvale og overleve så lenge som ett år uten å suge blod, om det ikke oppholder seg personer i rommet.

– De kommer jo ut på natten om de kan lukte at jeg befinner meg der, så da tenkte jeg at jeg måtte jo bare prøve å lure dem ut, sier hun.

MERKER: De svarte merkene på veggene er avføring fra veggedyrene. De kryper inn mellom panelet og bor i veggen når ikke er på jakt etter mat. Foto: Privat

Kom krypende

Ettersom veggedyrene ikke liker lys, bestemte Fagerberg seg for å overnatte i hytta. Da klokken var 23 og mørket hadde falt på, fant hun seg til rette.

Anticimex forteller at når veggedyrene oppdager at en person puster i rommet, vil de blir veldig aktive og løpe rundt. De kjenner kroppsvarmen og svettelukten til vedkommende og kan dermed finne frem til personen.

– Da jeg skulle inn i hytta den kvelden kjente jeg meg ganske overmodig og var absolutt ikke redd. Jeg la meg i sengen og etter hvert så så jeg at de begynte å krype ut. Det var så ekkelt! sier hun.

Hver gang Fagerberg rettet lyset mot krypene, så krøp de tilbake inn og gjemte seg i veggen. Så fort hun tok bort lyset, kom de kravlende ut igjen.

– Æsj, de er så utspekulerte. I tillegg beveger de seg jo raskere enn maur, sier hun.

Hun drepte alle hun kom over med papir. Noen ble også sugd opp av støvsugeren, som hun deretter satte i fryseren i flere døgn før hun turte å ta den ut igjen.

Den kvelden drepte Fagerberg rundt 15 av de uvelkomne gjestene, men hun holdt ikke ut hele natten.

– De er så ekle, så i 2-tiden hadde jeg fått nok. Da dro jeg hjem, sier Fagerberg.

Den verste å få i hus

Anticimex forteller at veggedyr finnes hele året, men at tilfellene som regel øker på høsten etter at folk har vært på ferie.

– Det er ingen tvil om at veggedyrene er de verste av skadedyrene. De lever av å suge blod, folk flest synes de er helt ufyselige og de blir til slutt så mange at det er umulig å sove om natta. Hvis man lever med dem lenge, blir hjemmet helt ubeboelig, sier biolog Stein Norstein, som er skadesjef i Anticimex.

Han sier at det viktigste rådet for å forebygge mot veggedyr, er å fryse ned bagasjen etter man har vært på reise, før man tar tingene inn i huset.

– For hotell og campinghytter så kommer veggedyrene inn med gjester, og det vet man som regel aldri hvem er. Dessverre er det umulig for slike steder i sikre seg mot veggedyr, sier Norstein.

Og er uhellet først ute, så forteller han at det kan bli en tidskrevende og kostbar affære.

En kostbar affære

Hvis du først har fått veggedyr må du kontakte et skadedyrfirma så fort som mulig. Dette forteller Norstein at mange kvier seg for.

– Det er faktisk veldig tabubelagt å varsle, spesielt for personer som bor i boligblokk. De er redd for å få kjeft av naboer og for å være den som har brakt det med inn, sier biologen.

Hvis man varsler raskt, kan det gå fortere å få bukt med problemet. I tillegg blir risikoen mindre for at skadedyrene sprer seg til flere hjem.

Anticimex opplyser at en behandling mot veggdyr fort kan koste 20.000 kroner, men at prislappen avhenger av hvor mange besøk som trengs og hvor mye som skal behandles. Behandlingen tar som regel en måneds tid.

Norstein forteller at mange innboforsikringer dekker skadedyr, så han oppfordrer alltid sine kunder til å sjekke dette.

Spor på gulvet

Pulveret ligger fortsatt på hyttegulvet på Sandviken Camping over en måned senere. Nå er det fullt av spor som viser hvor skadedyrene har kravlet, og ett og annet kadaver ligger strødd.

Skadedyrbekjemperfirmaet har vært i hytta to ganger, og planlegger en ny runde i november. Etter det skal Fagerberg leie inn en sporhund, som skal søke gjennom alle hyttene for å forsikre at de har fått bukt med problemet.

– Det tar så lang tid å bli kvitt dem. I tillegg er det kostbart. Jeg unner ingen å få dette på sitt overnattingsted eller i sitt eget hjem, sier hun.

Hver gang Fagerberg går forbi den aktuelle hytta nå, får hun grøsninger.

SPOR: Slik ser det ut i pulveret den 19. oktober. Foto: Privat

Vil hindre spredning

Fagerberg forteller at hun ønsker å legge alle kortene på bordet og fortelle om problemet for å forhindre at skadedyrene sprer seg ytterligere.

– Vi fikk trolig veggedyr av noen gjester som uvitende har hatt de med seg i bagasjen. Det sprer seg så lett og er så vanskelig å bli kvitt, så det er viktig at folk får informasjon slik at vi kan forhindre at de sprer seg, sier hun.

Fagerberg oppfordrer alle som skal sove over på overnattingssteder til å unngå å sette bagasjen på sengen. I tillegg oppfordrer hun alle til å sjekke sengene før man sover i dem.

– Veggedyrene legger igjen små, svarte prikker på sengen eller madrassen, som er avføring. Hvis alle vet hva de skal se etter, og varsler ved funn, så kan vi forhindre at flere må oppleve dette, sier hun.

Selv om natten hun tilbrakte på hytta fortsatt er friskt i minne, er hun fast bestemt på å bli kvitt skadedyrene.

– Jeg må tørre å gå inn der igjen en kveld, slik at jeg kan lure ut resten, sier hun.

Feilen alle gjør

Stein Norstein i Anticimex forteller at metoden Fagerberg bruker er helt korrekt. For å ta livet av veggedyrene som overlevde behandlingen, er man avhengig av å ha personer i rommet som lurer dem ut.

– Det er veldig viktig, og som oftest det folk gjør feil. Etter at vi har behandlet soverommet, sier folk at de ikke vil bo der lenger og legger seg i stedet i stua. Problemet da bli at veggedyrene går til stua, i stedet for soverommet som er behandlet, sier han.

Norstein har forståelse for at mange kvier seg for å sove i et rom med veggedyr, men sier samtidig at det er den eneste måten å få bukt med skadedyrene.

– Hvis folk flytter ut, så har vi et problem. Da kan veggedyrene ligge i dvale i månedsvis og vente, forteller han.

Om det er helt utenkelig for kunder å sove i rommet, kan skadedyrfirmaer sette inn kunstig Co2, som lurer krypene ut. Dette vil derimot ta lengre tid.