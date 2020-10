Frisk Asker-spiller har fått påvist alvorlig ryggskade som har ført til lammelse

Frisk Asker skriver på sin hjemmeside at det var Mats Hildisch (18) som pådro seg den alvorlige skaden i U21-kampen mellom Frisk Asker og Lørenskog lørdag.

– Jeg er rystet over det som har skjedd. Det er en forferdelig beskjed å få. Sønnen min går på skole med Mats og jeg har sett han vokse opp i Askerhallen. Det er bare utrolig trist at noe slik kunne skje, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

Kampen ble avbrutt etter episoden hvor 18-åringen hadde et sammenstøt med målet.

Ifølge avisen Budstikka ble Frisk-spilleren hektet av en motstanderkølle på vei mot Lørenskogs mål. Han skal da ha kollidert med stolpen i stor fart, med hode og overkropp først.

Etter å ha blitt operert natt til søndag kom legene frem til at 18-åringen har pådratt seg en permanent ryggmargskade som har ført til lammelse.

Daglig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, forteller at det har vært en spesiell dag for hele klubben.

– Det har vært en fryktelig tung og trist dag. Hele situasjonen er uvirkelig. Vi har snakket mye sammen i dag og prøvd å gjøre det vi kan. Vi må bare ta vare på hverandre, sier Sørensen til TV 2.

Klubben har hatt tett dialog med foreldrene etter hendelsen.

– De har det selvfølgelig tøft. Det er helt uvirkelig for dem også. Vi har hatt et godt møte i dag og snakket med dem. Det var en god samtale. De ønsket at vi skulle gå ut med det for å unngå spekulasjoner, og det har vi gjort. Vi har blitt enige om at det er klubben som uttaler seg, forteller Frisk Askers daglige leder.

Flere har uttrykt sin støtte til Mats Hildisch gjennom sosiale medier.

– Hele klubben er i sorg og viser sin omtanke. Det er mange på sosiale medier som har byttet ut sine profilbilder med draktnummer syv, som er Mats sitt nummer. Han har også spilt på landslaget, så dette påvirker hele hockeyfamilien, sier Erevik.

Hildisch blir værende på Ullevål sykehus den kommende uken, men vil deretter bli flyttet til Sunnaas Sykehus for rehabilitering.

– Vi i Frisk Asker føler med Mats og familien. Vi vil gjøre vårt ytterste for å være der og støtte de i tiden som kommer. Det viktigste for Mats nå er å få hvile, slik at han kan bruke all sin kraft og energi på den tøffe rehabiliteringsperioden som ligger foran han, skriver klubben i pressemeldingen.

Hildisch var med i troppen til Frisk Asker til eliteseriekampen mot Vålerenga 8. oktober, men spilte ikke.