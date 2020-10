Katrina (25) klødde på hele kroppen – fikk skrekkbeskjed av legen

Katrina Vockler levde drømmelivet da hun plutselig begynte å klø over alt. Så fikk hun beskjed om at hun hadde åtte måneder igjen å leve.

Barnehagearbeideren Katrina Vockler (25) er svært aktiv på Instagram, hvor hun ofte legger ut bilder fra sine mange reiser og opplevelser.

I et innlegg forteller den aktive australieren at til tross for at det ser ut som om hun lever drømmelivet, så kjemper hun en tøff kamp.

Hun sier at hun velger å fortelle sin historie for å skape oppmerksomhet rundt den alvorlige sykdommen hun snart har hatt i fire år.

EKSOTISK: Katrina Vockler på et av sine nyeste Instagram-bilder, hvor hun tar en selfie på stranda. Foto: Katrina Vockler/Instagram

Kløe, svimmelhet og trøtthet

Det var i 2016, da Katrina dro fra hjemmet på Sunshine Coast til Mellom-Amerika på ferie, at hun følte at noe ikke stemte.

Hun begynte å klø over hele kroppen, og ble svimmel og trøtt. Senere fikk hun også smerter i korsryggen.

Tidligere har Katrina fortalt nettstedet I Had Cancer om hvordan hun forsøkte å finne ut hva som var galt:

– I rundt et år før jeg fikk diagnosen, hadde jeg ekstremt vondt i korsryggen. Ryggen ble scannet, men det viste ingenting. Jeg fortsatte å leve som før. Jobb, fest, gjenta, sa hun.

Hun beskriver kløen som helt ekstrem.

– Jeg hadde ekstrem kløe fra topp til tå 24 timer i døgnet. Det var skikkelig irriterende. Jeg tok allergitester som ikke påviste noe, og smurte meg inn med krem fordi jeg trodde at jeg hadde veggdyr.

I april samme år oppsøkte hun en fysioterapeut, men dette hjalp ingenting på korsryggsmertene.

– Jeg fikk sår etter alle kløingen på hele kroppen, og jeg var så flau. Kreft slo meg ikke engang. Hvorfor skulle det? Ingen i familien min hadde hatt det. Jeg fikk også enorme forkjølelsessår, og besvimte helt plutselig, og kastet opp mens jeg jobbet, sa hun, og forklarte at hun skyldte det hele på en usunn livsstil.

Alvorligste stadium

Etter flere tester hos flere forskjellige leger, fikk hun i april 2016 skrekkbeskjeden:

Hun hadde Hodgkin lymfom, altså lymfekreft. Dette er er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller.

I Katrinas tilfelle var sykdommen i det fjerde og mest alvorlige stadiet.

Sykdommen inndeles i fire stadier. Ved første stadium er det kun påvist sykdom i et enkelt område med lymfeknuter, mens sykdommen i stadium fire er utenfor milt eller lymfeknuter.

Hos de fleste starter symptomene ifølge Norsk Helseinformatikk med en forstørret og smertefri lymfeknute.

Kuler i lymfene i lysken, på nakken eller i armhulene er et vanlig symptom, men Katrina hadde ikke noe av dette før hun fikk diagnosen.

– Hjertet mitt knuste

Da hun til slutt fikk diagnosen, hadde kreften spredt seg fra lymfeknutene til brystet, nakken og ryggraden.

Katrina, som da var 21 år gammel, fikk sjokk.

– Å høre ordene «du har kreft» når du er 21 år gammel, er en følelse ingen vil forstå med mindre du har opplevd at noen har sagt de ordene til deg. Det føltes som om livet mitt ble snudd opp ned på ett sekund. Hjertet mitt knuste, fortalte hun.

Katrina ble fortalt at hun måtte gjennom fire harde cellegiftkurer og at hun bare hadde åtte måneder igjen å leve.

– Legene sa at jeg ikke kom til å oppleve julen det året. Jeg hørte ikke etter, sier hun til australske Daily Mail.

Etter to måneder med cellegiftbehandlinger, bestemte hun seg for å stanse behandlingen og heller forsøke naturpreparater og vitamininsprøytninger.

PÅ KRYKKER: Katarina måtte lære seg å gå igjen etter en av de mange omfattende operasjonene. Foto: Privat

Legene advarte henne på det sterkeste, etter som naturpreparater ikke har noen dokumentert virkning på hennes sykdom.

Etter 1,5 år innså Katrina at hun måtte tilbake til sykehuset, hvor hun ble operert og satt på cellegift igjen.

– Det føltes som om jeg lå på dødsleiet, sier hun.

De to siste årene har Katrina gått gjennom immunterapi, som har hatt stor effekt.

Nå, fire og et halvt år år etter at hun fikk diagnosen, har hun fått beskjed om at mesteparten av kreften er borte og at det kun er en liten del igjen i en magekjertel.

Vil ha mer opplysning

Katarinas fanesak er at helsemyndighetene må gjøre mer for å fortelle unge mennesker om kreftfare.

Hun mener at hun er et levende bevis på at du kan få en så alvorlig diagnose selv om du er i god form og lever sunt.

Katrina oppfordrer andre til å alltid be om en ny vurdering av en annen lege hvis fastlegen din ikke kan gi deg svar.

– Du kjenner kroppen din mer enn noen andre, og den gir deg bokstavelig talt varselsignaler hvis noe ikke er riktig, sier hun.

Hodgkin lymfom opptrer ifølge Norsk Helseinformatikk hyppigst i aldersgruppene mellom 20 og 30 år eller over 50 år.

– Alle tror at du ikke får kreft før du er «eldre», men det store antallet unge voksne som jeg har sett få diagnosen er hjerteskjærende, sier hun.

På Instagram forteller Katrina at kreftsykdommen har gitt henne et nytt syn på livet.

– Jeg har selvsagt dårlige dager, men de får meg bare til å sette mer pris på de gode dagene, skriver hun.