Spansk storavis: Ødegaard ute i en måned

Martins Ødegaards skade gjør at han ikke blir å se på banen for Real Madrid på en måned.

Drammenseren var heller ikke med i Real Madrid-troppen som tapte for Cádiz lørdag.

TV 2 fikk opplyst fredag at Ødegaard ville være ute i rundt tre uker grunnet en skade i leggmuskelen.

Mandag melder den spanske storavisen Marca at han kan være ute av spill i opp til en måned.

Om disse stemmer vil han i så fall miste Norges kamper i november. Landslaget skal da ut i to viktige bortekamper mot Romania og Østerrike i Nations League.

Ødegaard mister storoppgjøret mot Barcelona, som spilles lørdag. Neste bekreftede landskamp er mot Romania 15. november. Trolig blir det også treningskamp mot Israel fire dager tidligere.

– Det er synd for Martin. Han har ikke hatt noen superstart og har vært forfulgt av uhell. Dette var ikke det han behøvde akkurat nå. Samtidig er det lite å få gjort noe med. Han må forholde seg til realiteten og det er at han kommer til å være ute noen uker med skade, sa landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til TV 2 fredag.