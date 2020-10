Demokratene skjelver – frykter deja vu fra 2016

Da forretningsmannen og realitystjernen Donald Trump annonserte sitt presidentkandidatur før valget i 2016, var det flere som slet med å ta det seriøst, og de færreste hadde trodd at milliardæren ville danke ut de andre republikanske kandidatene.

Etter åtte år med Barack Obama var det den tidligere førstedamen Hilary Clinton som stilte som demokratenes kandidat. Underveis i valgkampen ble det tidlig klart at det var Clinton som lå best an på meningsmålingene.

Tett opp mot selve valgdagen var det også hun som så ut til å gå av med seieren. Men slik ble det altså ikke.

– Ren frykt

Fire år senere er situasjonen ganske lik. Meningsmålingene peker mot Joe Biden, og i TV 2s siste måling leder 77-åringen med 8,2 poeng på Donald Trump.

Nå er demokratene nervøse for at scenarioet fra 2016 skal gjenta seg.

– Jeg føler meg urolig, og en blanding mellom uhemmet optimisme og ren frykt, sier demokraten og lokalpolitiker Bill Bole til Washington Post.

I likhet med mange andre demokrater trodde han aldri at Trump kom til å slå Hilary Clinton, og var sjokkert da det faktisk skjedde.

INTENS VALGKAMP: Valgkampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton var intens og preget av flere skandaler. Her fra en presidentdebatt i St. Louis. Foto: Robyn Beck

– Det er veldig tøft å leve i en slik todelt tilstand, hvor man ser på avstemningene og prøver hente trender fra dem, samtidig som man ikke må innlemme dem fullstendig i tankene, sier Bole videre.

Realistisk med Trump-seier

Og han er ikke alene. Demokratene gikk til stemmeurnene i 2016, selvsikker på at de kom til å velge den første kvinnelige presidenten noensinne.

Valget av Trump kom som et slag i trynet. Fire år senere sitter frykten fortsatt i ryggmargen.

– På grunn av det som skjedde i 2016, så er folk fortsatt forsiktige. Ingen tar noe for gitt, sier Michigan-demokraten Lavora Barnes til Washington Post.

– Jeg kjenner ingen demokrater som sitter hundre prosent komfortabelt. Biden ser ut til å være i bedre form, men det er fortsatt et polarisert land, og det er fortsatt realistisk med en Trump-seier, sier Nick Gourevitch, partner i Global Strategy Group.

– Vil bli gjenvalgt

Donald Trump ser imidlertid ikke ut til å la seg påvirke av meningsmålingene. Han har ved flere anledninger omtalt målingene som «falske», skriver den amerikanske storavisen.

– Nyhetsmediene har brukt de siste fire årene på å prøve ødelegge og beseire Trump, så hvorfor skal man tro på meningsmålingene som er bestilt av de samme organisasjonene? Presidenten kommer til å bli gjenvalgt, har talsperson for Trump-kampanjen Tim Murtaugh tidligere uttalt.

Ifølge Washington Post har Bidens kampanjesjef Jen O'Malley Dillon sagt til aktivister og velgere at de må anta at de nåværende meningsmålingene ikke vil holde helt inn.

– Nasjonale meningsmålinger forteller oss veldig lite. Vi vet også at selv de beste meningsmålingene kan være feil, og at variabler som valgdeltakelse betyr at vi i en rekke kritiske stater er funksjonelt bundet, skrev O'Malley i et brev til en rekke givere på lørdag.

Magisk grense

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener at meningsmålinger er det beste redskapet vi har, og at man selvsagt kan stole på dem.

– Nå viser tallene enda større sannsynlighet for at Biden vinner, men det betyr ikke at Trump ikke vinner, sier Bergesen.

Men det er klare forskjeller fra valget i 2016.

OVERRASKELSE: USA-kommentator Eirik Bergesen legger ikke skjul på at det vil være en enorm overraskelse om Donald Trump vinner. Foto: TV 2

– Ikke siden 1936 har en utfordrer hatt en mer langvarig og klar ledelse enn Biden, og den har bare forsterket seg i det siste. Med Hillary var det mer opp og ned. Mens hun aldri var over 50 prosent, så ligger Biden over og det har han gjort lenge, påpeker Bergesen.

USA-kommentatoren sier at dette er en magisk grense, nettopp fordi det innebærer halve befolkningen.

– Det er ekstremt vanskelig å slå en sittende president, det er gjort veldig få ganger, og av de som har klart det så er det kun Bill Clinton som hadde over fem prosent på meningsmålingene, sier Bergesen.

– Enorm overraskelse

Han omtaler valget i 2020 som helt spesielt.

– Pandemien er unik i amerikansk moderne historie, og i tillegg har vi poststemmene. Alt dette gjør det vanskeligere å vite hva som skjer. Vi skal være forsiktige med å være skråsikre, men det er ingen grunn til å legge skjul på at Biden er en klar favoritt, sier Bergesen.

USA-kommentatoren mener det vil være en enorm overraskelse om Trump stikker av med seieren.

– Det vil være hinsides noe som har skjedd i amerikanske valg. Det er fortsatt lang tid igjen, og det vil fortsatt skje oppsiktsvekkende ting på oppløpssiden. Men det eneste som kan endre dette, slik jeg ser det, er at Biden får et øyeblikk hvor han viser klare tegn til demens, sier han.