Brukte 340.000 på å stoppe elsparkesykler. Tapte så det sang

Fredag kom kjennelsen som forkaster anken til Bergen kommune.

Kommunen fikk derfor ikke medhold til å midlertidig stanse utleien av de svært omdiskuterte elsparkesyklene.

De må også betale Ryde Technology 140.000 kroner i sakskostnader i lagmannsretten og 198.000 kroner for sakskostnader fra tingretten.

Det var Bergens Tidende som først omtalte kjennelsen.

Kommunen har nå brukt 340.000 kroner for å tape mot Ryde i retten.

Saksøkte Ryde

Det stormet godt rundt Ryde Technology AS da de over natten plasserte flere hundre el-sparkesykkel i Bergen sentrum, uten kommunens tillatelse.

Etter mye frem og tilbake - hvor også politiet vurderte saken - saksøkte Bergen kommune Ryde for det de mente var ulovlig utleievirksomhet på kommunal grunn.

Kommunen ønsket å stoppe all utleie til de selv hadde fått regulert virksomheten. De ba derfor Bergen tingrett om en midlertidig forføyning - stanse selskapet - noe som tingretten avviste.

Kommune valgte da å anke saken.

Bergen tingrett slo imidlertid fast at kommunen har råderett over egen grunn, som åpner for at de kan innføre strengere reguleringer.

– Kunne vært unngått

Espen Rønneberg er daglig leder i Ryde og er veldig fornøyd med utfallet fra lagmannsretten.

– Nå håper vi dette kan være med på å endelig få til en konstruktiv dialog med kommunen og politiet. Det er noe vi har strebet etter hele veien og som nå lagmannsretten har gitt oss rett i, sier Rønneberg.

Han mener at rundene i retten kunne vært unngått dersom kommunen hadde øsnket dialog fra start.

– Dette kunne vært løst med samarbeid, jeg er helt sikker på at vi kunne funnet gode løsninger sammen.

– Skuffet

Byutviklingsbyråd i Bergen, Eline Aresdatter Haakestad (MDG), sier til TV 2 at hun er skuffet over kjennelsen.

– Vi er uenige i kjennelsen, og skal nå sette oss ned og vurdere veien videre. I går avga byrådet saken om pilotprosjekt for el-løperhjul, og kjennelsen vil kunne påvirke det videre arbeidet.

Hun ønsker også dialog med aktørene, men peker på manglende lovgiving:

– Det blir tydeligere og tydeligere for oss at Samferdselsdepartementet må få endret lovgivningen for kommersiell utleie av el-løperhjul så raskt som mulig, sier Haakestad.

Brukt over 650.000 ganger

15. oktober møttes partene i Gulating lagmannsrett.

Her argumenterte kommunens advokat, Karl Farstein Løseth, for at el-sparkesyklene er et problem for bymiljøet i Bergen.

Ryde på sin side, mente at el-sparkesyklene er så mye i bruk at de aldri står lenge i ro på ett sted.

– Syklene har vært i bruk over 650.000 ganger i Bergen, sier Rønneberg til TV 2.

Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Thor Haakon Bakke (MDG), miljøbyråd i Bergen, har tidligere uttalt til TV 2 at han syns Ryde opptrådte «dønn useriøst».

Han mener det er bergensere og de folkevalgte som skal bestemme hvem og hvordan kommersiell utleie på offentlig grunn skal foregå.

Bråk i Trondheim

Også i Trondheim har Ryde egget på seg kommunen.

De første el-sparkesyklene dukket opp i fjor sommer, og i august 2019 vedtok politikerne at selskapene ikke skulle få drive slik virksomhet uten løyve.

Under anbudsrunden søkte ikke Ryde om å få drive slik virksomhet, men tok likevel saken til domstolene, for å teste lovligheten.

I april kom Sør-Trøndelag Tingrett med en såkalt midlertidig forføyning, som er en midlertidig vurdering av saken, og der vant Ryde frem. Men Trondheim kommune har tatt ut en stevning, og vil ha en rettslig prøving i en rettsal.

El-sparkesykler fra Ryde plassert rundt om i Bergen sentrum. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Saken er berammet til 17. og 18. november. Nå håper daglig leder i Ryde at rettsaken kan droppes.

– Vi kommer til å ta kontakt med Trondheim kommune og høre om vi kan komme frem til en enighet. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å ha en ny rettsak, nå som både tingretten og lagmannsretten har behandlet hovedspørsmålet grundig.