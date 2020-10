Rosenborgs interesse for den svenske venstrebacken Jonathan Augustinsson har vært velkjent over lengre tid.

Trønderne lyktes ikke i å hente 24-åringen før overgangsvinduet stengte tidligere denne måneden, men etter det TV 2 får opplyst er ting nå for alvor i ferd med å materialisere seg.

Ifølge TV 2s opplysninger er nemlig partene så godt som enige om en avtale som gjør at venstrebacken - som har én landskamp for Sverige på samvittigheten - blir Rosenborg-spiller 1. januar.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Rosenborg igjen ser til Sverige for å forsterke stallen inn mot neste sesong.

– Både Åge Hareide og Mikael Dorsin (sportssjef, journ.anm.) har full kontroll på alt som rører seg i Sverige, så dette er nok ikke den siste forsterkningen Rosenborg gjør fra svensk fotball, sier Mathisen.

Augustinsson har i utgangspunktet kontrakt med svenske Djurgården ut 2021.

Avslo to bud

Adressa og svenske Fotballdirekt har tidligere omtalt Rosenborgs interesse for det som er broren til Werder Bremen-spilleren Hans Carl Ludwig Augustinsson.

Til sistnevnte bekreftet Djurgården sportssjef Bosse Andersson i sommer at Rosenborg hadde lagt inn bud på backen. Minst to bud skal ha blitt avslått.

Augustinsson er tiltenkt rollen som erstatter for landslagsback Birger Meling, som i sommer ble solgt til franske Nîmes.

Pa Konate ble hentet som hans umiddelbare erstatter, men svensken har kun kontrakt med Rosenborg ut året og derfor er venstreback-plassen på neste års Rosenborg-lag foreløpig ledig.

– Pa Konate var nok aldri ment å være et varig førstevalg, men med denne signeringen har nok Åge Hareide funnet den han leter etter der. I tillegg tror jeg nok at han kommer til å hente inn ny høyreback foran kommende sesong, sier Jesper Mathisen.