Telialigaen: – Det er ingen lag i Norge som skremmer oss

Dobbelrunden i Telialigaen Counter-Strike mandag byr på en fullpakket kveld. Et svekket Apeks-lag starter ballet i møtet med sesongens nykommere, Oilers, som for tiden topper tabellen i 1. divisjon.

Slik spilles runde seks og syv av Telialigaen Counter Strike: Mandag kl. 18:30

Foxed - Nordavind

Celestial - 777

Bifrost - STB Momentum

Fact - Domino

TV- kamp: Apeks - Oilers

Mandag kl. 20:30

Celestial - Oilers

Bifrost - Domino

Apeks - Fact

TV-kamp: Foxed - STB Momentum

Tirsdag kl. 19:00

Nordavind - 777

Senere på kvelden får Foxed bryne seg på sesongens overraskelseslag i det Stabæk Momentum blir nødt til å starte å hente til seg poeng for å unngå nedrykk.

– Ingen lag i Norge som skremmer oss

Apeks får æren av starte dobbeltrunden med den kampen alle har ventet på. Oilers, som kom inn i høstsesongen som en splitter ny satsing, har imponert jevnt og trutt gjennom hele sesongen, og har enda ikke tapt en kamp. Dette er noe trener og midlertidig spiller for Apeks, «Polly», ikke lar seg skremme av.

– Det er ingen lag i Norge som skremmer oss, så da gjør naturligvis ikke Oilers det heller. Forhåpentligvis får de sitt første tap servert mandag kveld. De har hatt en god start, men har fortsatt til gode å møte de andre antatt beste lagene i ligaen, så vi får vente til seriespillet er over og vi ser hvem som faktisk kommer seg til sluttspillet. Vi setter pris på litt konkurranse, og selv om vi er det bedre laget håper vi at de kan gi oss litt kamp på sluttspillet også.

Kammen, som har vært med som både spiller og trener for Apeks i godt over et år, skal nok en gang få våpen i egne hender, etter at Apeks valgte å benke tidligere spiller, «Truth» tidligere denne uken. Overgangsvinduet er stengt for sesongen, så Apeks har ikke lenger lov til å hente inn spillere fra andre 1. divisjonslag.

Trener Pål Kammen har tro på at Apeks skal gå seirende ut av TV-kampen. Foto: Tor Steinar Tangedal/Gamer.no

– Jeg kommer nok ikke til å spille resten av kampene. Jeg spiller nå på mandag så ser vi på løsninger for å finne enten en midlertidig eller permanent løsning som kan spille resten av Telialigaen-sesongen. Samtidig tror jeg at «Truth» har godt av noen dager fri etter benkingen, og han setter nok pris på å ikke måtte spille flere kamper mens han er på benken heller. Ulempen med at jeg spiller er naturligvis at jeg ikke er like skarp individuelt som det «Truth» er, men jeg kan i hvert fall alle taktikker og kan gli inn i alle rollene uten problem. Det har vært litt rot fra vår side så langt i sesongen, så nå er det på tide at vi setter oss opp og vinner resten av kampene, avslutter Kammen.

Forventer seier mot en svekket Apeks-femmer

Oilers er for øyeblikket det eneste laget så langt denne sesongen som har byttet ut spillere. Steffen «SLY» Amundsen mener at det å finne og å holde seg til en stabil femmer har vært svært positivt for Oilers.

Steffen «SLY» Amundsen forventer å sette en stopper for Norges sterkeste lag. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Vi i Oilers støtter ikke «bruk og kast-metoden» som har vært svært aktuell både i norsk reality-TV, og i norsk Counter-Strike det siste året. Vi har holdt oss til samme femmer siden lenge før sesongstart, og ønsker å fortsette på samme måte videre også, forteller Amundsen.

Oilers sitt Counter-Strike-lag så først dagens lys tidligere i år, og har så langt vært laget som har imponert mest i løpet av høstsesongen. For øyeblikket ligger Oilers på en soleklar førsteplass, mens tabellen for det meste består av fullt kaos, hvor kun ett poeng skiller andreplass fra åttendeplass. Mot regjerende seriemester Apeks er Amundsen like selvsikker som alltid.

– Jeg personlig vil si at kampen er i vår favør nå som Apeks er svekket, men jeg tenker alltid at kampen er i vår favør uansett, det er viktig å ha selvtillit. Vi satser alltid stort, men vi har gått på noen smeller mot lag som vi kanskje tenkte at vi kunne slå.. Mine forventninger til kampen er at det blir en spennende affære, der vi kommer ut på topp med seier.

– Ekspertens spådom

– Det skal mye til for å si noe annet enn at Apeks er favoritter i Telialigaen, men Oilers har en gyllen mulighet denne mandagen. 777 viste sist runde at det er helt mulig å ta et kart av giganten, og denne uken stiller de i tillegg noe svekket etter nyheten om at «Truth» er benket. «Polly» kommer inn i laget, og de er nok fortsatt favoritter, men Oilers får en kjempemulighet til å snike til seg poeng mot de regjerende mesterne, forteller ekspertkommentator Leon Andor «Landor» Karlsen

– «Grus» mot «SLY» blir en spennende duell hvor begge spillere er i kjempeform i ligaen for tiden. «SLY» er ekstremt dyktig når han finner flyten, men forsvinner veldig ellers, så det blir opp til Apeks å stoppe han tidlig.

Kamp «Landor» Foxed - Nordavind 1-1 Celestial - 777 0-2 Bifrost - STB Momentum 0-2 Fact - Domino 2-0 Apeks - Oilers 2-0

– Vi har slått dem før, og bør gjøre det igjen

I kveldens andre hovedkamp møter Foxed Stabæk Momentum, og begge lag er desperate etter poeng for å kunne fortsette kampen om sluttspill. Sindre «thomassen» Thomassen i Stabæk Momentum forteller om problemer som har satt en stopper for laget tidligere, men har fremdeles tro i kampen mot Foxed.

Sindre «thomassen» Thomassen går inn i hovedkampen med selvsikkerhet. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Det handler i stor grad om hvor mye tid vi har lagt inn til de forskjellige kampene om vi vinner eller ikke. Når det gjelder de kampene vi tapte mot Oilers og 777 så er det rett og slett fordi vi ikke fikk trent så mye som vi hadde ønsket. Dette endte i et spillerbytte som en av mange grunner. Planen fremover er jo å vinne resten av kampene, og jeg vil tørre å påstå å si at vi har spilt de vanskeligste kampene nå og håper på så mange poeng som mulig fremover.

For Thomassen og resten av laget er fremdeles ikke drømmen om sluttspill over, til tross for at de for øyeblikket ligger på en 8. plass på tabellen.

– Sluttspillet er fremdeles realistisk. Målet har vel i grunn aldri vært det med tanke på at dette er vår første sesong sammen, men det hadde vært utrolig gøy, forteller Thomassen.

I kampen mot Foxed er spilleren ikke redd for å spå resultatet på forhånd.

– Vi har spilt mot Foxed en gang før i en Esportal-turnering hvor vi slo dem. Spillestilen deres før var mye mindre seig enn det der er nå med «fibb0» som passer oss utmerket. Forventningene mine til kampen mot Foxed er at vi vinner med tanke på vi er mye bedre individuelt og har en mer klar plan om vi hva skal gjøre, avslutter Thomassen selvsikkert.

– Jeg forventer at de spiller bra samtidig som vi spiller bedre

På den andre siden stiller Foxed med en relativt ny femmer, men har allerede klart å vise seg sterke. Lagleder, Trym «trmJ» Joakimsen er uenig i spådommen til motstanderen.

Trym «trmJ» Joakimsen føler at Foxed er klare for motstanderen. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Vi dabbet litt av etter vi slo 777 av litt forskjellige grunner. Jeg ikke vil gå for mye i detalj om dette, men forhåpentligvis er spillerbyttet vi gjorde for litt siden noe som kommer oss til gode på sikt. Vi har jo allerede slått to lag og tapt mot to lag som spiller ganske løst. Jeg føler vi har fått gjort oss klare og blitt sterkere som lag sånn at vi snur trender med å tapte matcher i Telialigaen.

Forventningene til Joakimsen før kampen er på topp, og det blir spådd en innholdsrik og spennende kamp.– Jeg forventer at de spiller bra samtidig som vi spiller bedre og at det blir en gøy match for både oss som spiller og de som ser på. Vi sikter mot seier, hvor uavgjort er tap med trøstepoeng for oss, avslutter laglederen.

Ekspertens spådom

– Denne kampen kan gå alle veier og jeg aner virkelig ikke hva vi kan forvente. Blir det bra? Blir det merkelig? Blir det utklassering? Jeg tror man kan finne gode argumenter for alle resultater her, men jeg håper i hvert fall på en jevn og kul kamp. Spår 1-1 og er mest spent på å se hva STB Momentum har å komme med, siden vi ikke har sett de i aksjon enda, forteller Leon Andor «Landor» Karlsen

Leon Andor «Landor» Karlsen forventer en spennende kamp. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

– Av spillere som potensielt kan utmerke seg vil jeg trekke frem «fibb0», det nyeste tilskuddet til Foxed. Jeg tror ikke han kommer til å toppe, men han går inn i rollen som support og skal sette opp sine lagkamerater med granater og det er et sjeldent, men velkommen syn i den norske scenen med spesialister på dette området, avslutter ekspertkommentatoren.