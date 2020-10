Mange snakker om Mustang i Norge om dagen – i form av den nye el-SUVen Ford Mustang Mach-e.

Men det er ikke bare på den elektriske fronten det skjer spennende ting. Det gjør det også for originalen, som nærmest er blitt fasiten på en amerikansk muskelbil.

I fjor feiret suksessmodellen 55 år. Jubileet ble markert med en egen spesialutgave av bilen. Nå følger Ford opp, med nok en spenstig nyhet i Mustang-familien.

Den raskeste i Europa

Når nye Mustang Mach 1 lanseres neste år, blir det tidenes raskeste serieproduserte Mustang på det europeiske markedet.

Og det skjer helt uten hjelp av store batteripakker og elmotorer. Under panseret finner vi i stedet en ekte og god V8-er på 5 liter.

Motoren er spesialkalibrert og yter 460 hk på 7.500 omdreininger. Maks dreiemoment er 529 Nm. Dermed er det ingen tvil om at muskelbilen får de kreftene den fortjener.

– Den originale Mustang Mach 1 leverte det ultimate av Mustang performance og ble også en stor suksess innenfor motorsport. Med den nye Mach 1 får vi den mest kapable Mustangen som noensinne har ankommet Europa. Den er utviklet med tanke på kjøring på bane og har en unik styling som med stolthet bærer dette ikoniske merket, sier chief programmer engineer for Mustang Mach 1 i Europa, Matthias Tonn.

Ford Mustang feirer 55 år – lanserer egen spesialutgave

Ford har gjort flere grep for å øke effekten i motoren. Inntaksmanifoldet er hentet fra Mustang Shelby GT350. I tillegg er motoren oppgradert med ny software.

Lover V8-brøl

Mach 1 blir også den første produksjonsvarianten av Mustang i Europa som kan fås med den sportslige 6-trinns manuelle girkassen TREMEC 3160, med såkalt «rev-matching teknologi». Sistnevnte innebærer at turtallet på motoren øker noe i det man clutcher inn – for å sikre en så sømløs nedgiring som mulig.

Denne girkassen er også spesialtilpasset for å muliggjøre aggressive girskifter ved høye turtall.

De fleste vil nok si seg enig at manuell kasse er riktig på en bil som dette.

Mustang Mach 1-modeller med manuelt gir er også utstyrt med en differensialsperre som standard. Det skal sikre maks veigrep både ved akselerasjon rett frem og ved utgangen av svinger.

Dersom du ikke vil gire selv, tilbyr Ford også modellen med 10-trinns automatgir, også denne er optimalisert for aktiv kjøring.

For alle med litt bensin i blodet, er det hyggelig at Ford har gjort det de kan (innenfor lovverket) for å sikre best mulig lyd. Her finner vi aktiv eksosventilteknologi, som sørger for å opprettholde V8-brølet man forventer av en ekte Mustang.

Nå er det ett års ventetid på nye Corvette

Ford tilbyr en rekke gromutgaver av Mustang utenfor Europa. Men det er dette som blir den nye toppmodellen på det norske markedet.

Barsk design

For å matche kreftene V8-eren byr på, har Ford utviklet et eget fjæringsoppsett på bilen. Dette skal bidra til raskere tilbakemeldinger og økt kontroll gjennom svingene.

Den elektriske styringsprogramvaren (EPAS) er fininnstilt og sørger for at sjåføren har den mest presise styringen som en Mustang i Europa noensinne har hatt.

Interiørt finner vi ingen store overraskelser.

En oppdatert diffusor bak er et av flere elementer som bidrar til et økt marktrykk på hele 22 prosent, sammenlignet med Mustang GT.

Det utvendige designet for øvrig, hinter til de ikoniske Mach 1-Mustangene fra 60- og 70-tallet.

På innsiden preges interiøret av mørke farger med aluminumsdetaljer. For å understreke at det er en Mach 1 du kjører, har bilen fått en egen Mach 1-logo og produksjonsnummer.

Bilen leveres også med et helt nytt startdisplay, som vises på det heldigitale instrumentpanelet.

Ståle satser stort på amcar: – Går over all forventing

Dette er første generasjon Mustang Mach 1 fra 1969. Denne satte hele 295 farts- og utholdenhetsrekorder på Bonneville Salt Flats, et område på 260 km² med saltsletter nordvest i den amerikanske delstaten Utah.

Kommer til Norge

For å feire lanseringen av Mustang Mach 1 har Ford utviklet en egen interaktiv opplevelse, ved å ta i bruk augmented reality-teknologi (utvidet virkelighet).

Her kan du velge farge på bilen din, og deretter studere den i ulike kameravinkler i en egen mobilapp.

Takket være augmented reality-teknologien, kan du også «plassere» bilen digitalt utenfor huset ditt, eller i stuen for den saks skyld. Appen kan lastes ned her.

Produksjonen av nye Mustang Mach 1 starter i første kvartal 2021 og de første bilene ankommer Norge til våren samme år.

Se bildene av nye Mustang Mach 1 her:

Johannes er hotelldirektør og pizzabud på si. Maten leveres med med denne grombilen fra Ford: