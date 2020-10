Balcers returnerer til Stavanger Oilers

Sesongstarten har ikke gått på skinner for Stavanger Oilers som står med tre tap på de fire første seriekampene. Møtet med rivalen, Vålerenga på lørdag endte med nok et skuffende nederlag, 2-4.

Nå kan to gamle kjenninger være med på å løfte Oilers skuta på rett kjøl. Stavanger Oilers bekreftet i en pressemelding mandag at de er enig med Ottawa Senators om en utlånsavtale for Rudolfs Balcers, som blir Oilers-spiller frem til oppstart i NHL igjen. Den er planlagt til januar 2021.

Balcers gjør comeback for Oilers mot Sparta torsdag. Den kampen ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl.17.55!

– Den uavklarte kontraktssituasjonen i Ottawa har gjort det vanskelig så langt. Nå skal det bli godt å spille kamper igjen, sier Rudolfs til oilers.no.



Dialog med Johannesen

De er også i dialog med Düsseldorf-spiller Johannes Johannesen om en midlertidig retur til gamleklubben.

– Det kan bli aktuelt å signere begge, men det er en uavklart situasjon, sier manager i Stavanger Oilers, Pål Higson.

Balcers gikk gradene i Oilers før han reiste til Canada i 2016. I januar i fjor fikk han sin NHL-debut for Ottawa Senators. 23-åringen signerte denne uken en ny kontrakt med Senators, men i påvente av at NHL skal starte opp igjen jobbes det for at han skal spille for gamleklubben i Stavanger.

– Han har trent med oss i hele sommer og har vært med oss siden sesongstart, forteller Higson.

Johannesen forlot Oilers til fordel for Düsseldorf i januar 2019. Situasjonen i Tyskland er også høyst usikker, og Oilers venter på en avklaring rundt den tyske ligaen før de vet om Johannesen kan spille kamper for Oilers.

– Det er to veldig gode hockeyspillere, men vi får se hva som skjer, sier Higson.