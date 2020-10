Farmen-Kjetil avslører dramaet som ble skjult for TV-seerne: – Stygg reaksjon

Da Wiktoria Rønning (23) tapte i tvekampen mot Karianne Vilde Wølner (26) reagerte Kjetil Kirk (27) kraftig. Nå takker han TV 2 for det han kaller for «snill klipping».

Etter at Rønning tapte tautrekkingskampen mot Karianne Vilde Wølner (26), ble flere deltakere svært triste - deriblant Kirk, som hun har hatt et svært tett forhold til.

Til God kveld Norge forteller Kirk åpenhjertig at han lenge har grudd seg til søndagens episode. Nå er han lettet over at det ikke ble så ille som han fryktet.

– Jeg vet jo at jeg har en mye større og styggere reaksjon enn det som blir vist på TV. Så der må jeg bare takke TV 2 for at de har gjort meg snill på TV, sier Kirk.

Han forteller at han hadde vondt i magen før det skulle rulle på TV, og at det nå er deilig at det er over.

Rømmer fra situasjonen

I søndagens episode blir Kirk så frustrert at han til slutt forlater Tinget. Han forteller at det ikke ville blitt pent dersom han hadde mistet hodet. Derfor bestemmer han seg for å fjerne seg selv fra situasjonen.

– For at jeg ikke skulle si eller gjøre noe jeg kom til å angre på var det lettere å stikke av. Jeg rømmer rett og slett fra problemet, sier Kirk.

Videre forteller han at Rønning var tryggheten hans inne på gården og at han var helt avhengig av å ha henne ved sin side.

– Jeg ble så knekt da hun røk ut at jeg følte meg frynsete i tre dager etterpå, innrømmer han.

DRAMATISK: Det ble en lang kamp mellom de to jentene. Foto: Alex Iversen/TV 2

Følte med ham

I God kveld Norge-videoen øverst i saken sier Rønning at hun visste det ville bli vanskelig for Kirk å være på gården uten henne.

– Jeg og Kjetil snakka mye om det. Jeg visste hvor avhengig han var av at jeg vant den kampen. Jeg visste at oppholdet hans på en måte var over.

– På hvilken måte var han avhengig av deg?

– Det var meg og Kjetil fra dag én. Vi hadde det kjempegøy og det var kun hverandre vi stolte på.

Lovte hevn: – Ikke rasjonell i gjerningsøyeblikket

Da Rønning røk ut, lovte Kirk å ta hevn på Wølner. I dag erkjenner han at han i kampens hete sa ting han ikke mente.

– Der og da føler jeg at det er Karianne Vildes feil at Wiktoria drar.

Nå innrømmer han at han ikke tenkte rasjonelt.

– Det var jo ikke personlig ment. De leverte begge en helt skinnsykt god prestasjon. Det var utrolig nervepirrende å se på, avslutter han.